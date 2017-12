Un disc camí de la Unesco

La Confederació Sardanista de Catalunya ha posat a la venda per 10 euros un disc amb onze títols amb obres per a cobla a benefici de la gestió per impulsar la candidatura de la sardana a Patrimoni Cultural de la Humanitat

El disc La Sardana, camí de la UNESCO es postula com un regal molt adient per al Tió de Nadal, o per a la Nit de Reis, tant per a sardanistes com per a no sardanistes apassionats per Catalunya i la seva tradició. En l'actual context polític i cultural, i amb les diverses accions per recaptar fons per gestionar la candidatura de la sardana com a Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat, la compra d'aquest disc acompleix aquest doble objectiu de compromís.

El seu preu és de només 10 ? i es pot aconseguir a través de la Confederació Sardanista de Catalunya.

La Sardana, camí de la UNESCO conté 11 títols amb obres per a cobla, com la sardana Cala Romana, de Tomàs Gil i Membrado; la polka Trio d'oiseaux, de Jules Pillevestre; el poema simfònic L'Aplec, d'Agustí Borgunyó; el poema simfonico-coblístic La processó, de Xavier Pagès o la sardana Somni, de Manel Saderra i Puigferrer. Totes les peces són gravacions de les diverses Finals del concurs La Sardana de l'Any i suposen un emocionant recorregut sonor pel món de la cobla.

El llibret del disc té una àmplia explicació sobre els procediments que cal seguir per a l'obtenció d'aquest títol. Igualment hi ha un text amb dades sobre la importància de la sardana perquè tothom que rebi el disc s'adoni i sigui conscient de les magnituds que mou el col·lectiu.

Una altra novetat discogràfica és l'enregistrament per part de La Principal de la Bisbal, d'un disc amb sardanes de Jaume Cristau.

Són aquestes: Cremallera a l'infinit, Cor de violí, Magda de Cadaqués, El triangle blau, En Ton i la Queralt, Elena, L'anhel d'en Pere Vila, Baldufa, El somni de la Marina, Juanita, L'Adela de Músic Lan, En bones mans, Aquella mítica clau de fa, A Martí Ixart, flor d'amor i L'excel·lència del bon pa.

Parlem ara, del Grup GASP, és un col·lectiu de 4 compositors que fan palesa l'estima al país a través de la sardana. Ells són Dani Gasulla, que hi té tres sardanes: Serrat de Folgarons, Núria i Lo pont de Balaguer. Un altre és Carles Santiago que hi aporta les sardanes: Aires de Seu, Un bell somni, Sardanes a Prats de Molló la Presta.

Lluís Alcalà, és un altre compositor del qual s'han enregistrat: Un somni color turquesa, Pel nostre Miquel, i La font dels músics

I tanca el quartet de compositors Jordi Paulí que ha escollit: Somni de llibertat, L'enrenou del 2014 i 50 anys amb el músic solitari.

Dues cobles diferents foren les intèrprets, actuaren escollint-se instrumentistes de diverses formacions, denominat-se cobla Bohèmia.

En l'argot sardanista s'utilitza l'expressió «sardana obligada» quan un o diversos instruments hi tenen un paper solista de gran dificultat d'execució. En els darrers anys, també es fa servir la forma «sardana de lluïment».

Ara, la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona ha enregistrat un CD amb aquests tipus de sardanes. La gravació s'efectuà als Estudis 44.1 d'Aiguaviva (Gironès), aquests estiu passat.

El disc conté 15 composicions, les anomenem, el nom de l'autor i el seu intèrpret:

Cristineta, de Josep Font Sabater, obligada de cobla. El "tutut" de l'avi, de Ricard Viladesau, tenora: Enric Ortí, El bruel de Pals, d'Emili Saló, fiscorns, Pep Moliner i Miquel Àngel López, La fi del món, de Josep Blanch i Reynalt, tible: Ivam Alcazo, Clatellades, de Paco Capellas i Conrad Saló, trompeta, Sergi Marquillas, La juguetona, de Josep Serra, flabiol: Xavier Torrent. En Cacaliu, de Joaquim Serra, contrabaix Joan Druguet, Cant a la vida, de Josep Coll, tenora Enric Ortí, Marramaus, de Josep Blanch i Reynalt, fiscorn: Pep Moliné, Un nou príncep, de Marc Timon: tenora Enric Ortí i tible, Ivan lcazo, Pic, repic i repicó, de Ricard Viladesau, trompeta. Sergi Marquellas i Fiscorn Pep Moliné, Adeu, amic Ricard, de Joan Lluís Moraleda, tenora: Enric Ortí, La patinadora, de Pere Rigau, Flabiols: Jordi León, Marcel Sabater i Xavier Torrent Capritxosa, de Ricard Vildesau, tible: Ivan Alcazo i Grumeig, de Manel Saderra Puigferrer, obligada de cobla.



Cobla Ciutat de girona

i ricard viladesau



L'any 2018 es celebrarà el centenari del naixement de Ricard Viladesau i Caner, és per això que la Cobla Ciutat de Girona realitzarà diversos treballs i propostes musicals al voltant d'aquest esdeveniment, que us presentem seguidament.

Enregistrament d'un CD dedicat a les primeres composicions de Ricard Viladesau en la seva primera etapa de 1933 al 1951, un total de 13 sardanes: El nunci, Cant diví, Calongina, Idíl·lica, Entremaliada, A en Josep Coll, entre d'altres. A partir del mes de març-abril 2018.

Un concert espectacle musical Viladesau. De músic a mite (Recorregut per la vida i l'obra de Ricard Viladesau amb temes musicals del mateix compositor i imatges il·lustratives) amb l'actriu Susana del Saz, cobla, piano i percussió. A partir de maig 2018.

Concert de música per a cobla i sardanes dedicades al mestre Ricard Viladesau amb temes del mateix compositor i d'altres. A partir de gener 2018.

El dissabte 10 de febrer de 2018 es realitzarà el primer acte, en el concert a l'Auditori de Girona interpretant diverses peces de Ricard Viladesau amb cobla i també algun tema amb veu acompanyats del tenor Albert Deprius una de les veus líriques més destacades del moment.



La Principal de

Banyoles



Aquesta cobla ens comunica que enguany han canviat set músics, per motius diversos. Al flabiol s'ha incorporat en Marc Pielíes, com a segon tible en Marçal Artigas, com a segon trompeta l'Arnau Alabau, com a trombó en Pau Canal, com a primer fiscorn la Mireia Pareta, com a segon fiscorn en Mario Membrives, i com a contrabaix l'Eloi Rodríguez. Continuen la primer tible, Estel Pons, el primer tenora, Josep Pascual, la segon tenora, Meritxell Cruañas, i el primer trompeta, Miquel Casademont. Ara és una cobla renovada i jove, i això es nota en tots els sentits. Quant a la representació, passa a ser compartida entre qui la venia exercint fins ara, en Joan Rocarols (que no varia les seves dades de contacte), i s'incorpora en Josep Pareta, les dades del qual són: c/ Ateneu Pi i Margall, 37-41 de 17100- la Bisbal d'Empordà, tels 972640271 - 617602346 meteobisbal@gmail.com.



Llibre de Miquel Pardàs



Fa uns dies Jaume Nonell ens anunciava que havia fet un llibret, en edició privada, sobre Miquel Pardas amb els articles del Llibre de la Festa de Torroella. Se'n feren molt pocs. Com que alguns n'han demanat, ara es gestiona fer-ne més a un preu més baix. Si algú està interessat, us hi podeu comunicar i us en dirà el cost, també de l'enviament. Miquel Pardas (Verges, Baix Empordà, 1818 - Barcelona, 1872) fou un teòric musical que ajudà a establir la coreografia de la sardana llarga, per a la qual cosa recopilà, sembla, unes normes ja establertes.