El papa Francesc alerta sobre el «càncer» de les «intrigues» en el si de la Cúria Romana

El papa Francesc va alertar ahir del «càncer» de «la desequilibrada i degenerada lògica de les intrigues» en el si de la Cúria Romana, el Govern de l'Església, i va advertir sobre el «perill» dels «traïdors de la confiança».

Davant els representants de la Cúria, reunits a la Sala Clementina, el pontífex va advertir de «la desequilibrada i degenerada lògica de les intrigues o dels petits grups».

Un fet que en la seva opinió representa «malgrat les seves justificacions i bones intencions, un càncer que porta a l'autoreferencialitat, que s'infiltra també en els organismes eclesiàstics».

El pontífex argentí va subratllar que «quan passa això, llavors es perd l'alegria de l'Evangeli, l'alegria de comunicar a Crist i d'estar en comunió amb ell, es perd la generositat de la nostra consagració».

Francesc va advertir d'un segon perill: «el dels traïdors de la confiança» o d'aquells que «s'aprofiten de la maternitat de l'Església» i descuiden la seva missió de contribuir a la reforma de l'Església. Persones, va dir, que «han estat seleccionades amb cura per donar més vigor al cos ia la 'reforma', però - en no comprendre la importància de les seves responsabilitats- es deixen corrompre per l'ambició o la vanaglòria».

Jorge Bergoglio va afirmar així mateix que, quan aquestes persones són «delicadament apartades s'autodeclaren equivocadament màrtirs del sistema, del 'papa desinformat', de la vella guàrdia» en comptes d'«entonar el mea culpa». «Això certament sense oblidar la immensa majoria de persones fidels que hi treballen amb admirable compromís, fidelitat, competència, dedicació i també amb tanta santedat», va asseverar.

El papa va fer aquestes consideracions durant el seu tradicional missatge nadalenc a bisbes i cardenals, en el qual aquest any es va dedicar a analitzar el seu àmbit «ad extra», és a dir, sobre la seva relació amb el món exterior, entre nacions i altres religions.

Sobre la seva reforma del Govern de l'Església, va afirmar que «es posa de manifest quanta paciència, dedicació i delicadesa es necessiten per aconseguir aquest objectiu, ja que la Cúria és una institució antiga, complexa, venerable, composta d'homes que provenen de molt diferents cultures, llengües i construccions mentals».

Davant ells va defensar que «un Cúria tancada en si mateixa trairia l'objectiu de la seva existència i cauria en l'autoreferencialitat, que la condemnaria a l'autodestrucció». «Que aquest Nadal ens faci obrir els ulls i abandonar el que és superflu, la falsedat, la malícia i el enganyós, per veure el que és essencial, la veritat, el bo i autèntic», va assegurar.



Contractes precaris

Així mateix, i en un discurs posterior ofert davant de tots els treballadors de la Santa Seu, el papa Francesc va demanar als responsables econòmics que no hi hagi treball en negre o contractes precaris al Vaticà.

«El vostre treball és el que fa funcionar aquest tren, el Vaticà, la Santa Seu, que sembla molt pesat, molt gran, amb molts problemes. Cada un de vosaltres dóna el millor per fer la seva feina», va agrair el pontífex davant dels treballadors, a l'aula Pau VI.

Francesc va afirmar que «també al Vaticà» hi ha un «problema», el del treball precari, i va assegurar que recentment ha mantingut una reunió sobre aquest tema amb el cardenal alemany Reinhard Marx, coordinador de la Secretaria d'Economia de la Santa Seu. A més, va demanar disculpes pel «famós» article 11 del Reglament General de la Cúria, que permet els treballs temporals i que al seu parer «encara és vàlid» per provar un treballador durant «un o dos anys, però no més».