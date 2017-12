Abel presenta un recurs contra la sentència que l'exclou com a filla de Dalí

La figuerenca que va imposar una demanda de paternitat de Salvador Dalí, Pilar Abel, ha presentat un recurs d'apel·lació contra la sentència per demanar la seva nul·litat argumentant que no es va acreditar la cadena de custòdia de les proves d'ADN. Així, en l'escrit esgrimeix que queden «sembrats nous dubtes» sobre les mostres que van arribar a l'Institut Toxicològic de Madrid i Barcelona. En cas que el recurs no prosperi, Abel sol·licita subsidiàriament que no se la condemni a pagar les costes i menys, afegeix l'escrit, «amb expressa declaració de temeritat».



Condemnada a costes

El Jutjat de Primera Instància Número 11 de Madrid va desestimar a l'octubre la demanda de paternitat que va presentar i la va condemnar expressament a pagar les costes per la «temeritat» d'haver anat a judici un cop les proves d'ADN van «excloure» de manera clara i diàfana que el geni del surrealisme fos el seu pare.