La comunitat de Sant'Egidi prepara un dinar de Nadal per a 1.300 persones

La comunitat de Sant'Egidi està ultimant els preparatius per al tradicional dinar del 25 de desembre, el dia de Nadal, per a les persones més vulnerables, que aquest any reunirà a Barcelona més de 1.300 comensals, repartits entre la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor i set localitzacions més de la ciutat.

La portaveu de Sant'Egidi, Meritxell Téllez, ha explicat que la voluntat és celebrar el dinar de Nadal amb les persones més vulnerables, com gent gran, famílies amb dificultats, persones sense llar o refugiats, per lluitar contra «la tristesa» de passar un dia tan assenyalat sense companyia.

«Volem llançar un fort missatge de pau i solidaritat en un temps en què emergeixen les divisions i en el qual massa pobres continuen essent víctimes de la indiferència», ha assegurat Téllez, que creu que el Nadal a Europa està marcat per la inseguretat que han creat els atacs terroristes. Per lluitar contra això, volen lluitar preparant «un dinar més gran i solidari i amb gent diversa asseguda a la taula».

Amb plats tradicionals catalans, com escudella, carn d'olla, pollastre, canelons i postres nadalenques, tot preparat per particulars o restaurants que fan una donació, els comensals es reuniran en una taula ben decorada on trobaran un cartell amb el seu nom i on podran «sentir-se com a casa».

Téllez s'ha mostrat orgullosa d'una iniciativa que «és possible gràcies a la generositat de moltes persones», que fan donatius, preparen les invitacions o ultimen els regals que cada convidat rebrà el dia de Nadal. Per a la portaveu de la comunitat, el menjar mostra «un món més humà en el qual la pobresa i les dificultats de la vida no són una condemna perquè les vivim junts».

Encara que el dinar se celebrarà a vuit llocs de Barcelona alhora, la Basílica de Just i Pastor serà «el lloc central», segons Téllez, perquè assegura «representa una barreja» de totes les persones que atén l'entitat durant l'any, amb visites a gent gran o atencions a persones sense llar per «eliminar la soledat i l'abandonament de la gent que viu al carrer».

La comunitat de Sant'Egidi, que oferirà aquest dinar per a 200.000 persones a tot el món, segueix recollint regals i donacions a Barcelona per «fer possible que el Nadal sigui una festa per a tothom».