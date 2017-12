Un videojoc ensenya com menjar bé durant el Nadal

Un nou videojoc protagonitzat per un gat golafre i ambientat en el Nadal ensenya com fer una dieta equilibrada i quins aliments són saludables i quins cal evitar. El joc educatiu ha estat creat per uns investigadors de la Universitat Politècnica de València i també explica com afecta l'organisme un excés o una baixa ingesta de calories.

El joc ensenya, d'una manera interactiva i entretinguda, com menjar correctament mitjançant els principis bàsics de la piràmide nutricional i la dieta equilibrada. Les partides estan ambientades en les èpoques nadalenques, ja que són moments en els quals es produeix un excés d'ingesta i un desajustament alimentari.

El joc comença quan el protagonista, «Glutton cat», es desperta i li comença a caure menjar del cel. A partir d'aquí, el jugador ha de decidir quins aliments consumeix i quins no. A més, quan el gat comença a córrer també va gastant calories, que han de ser compensades. El joc acaba quan el gat esgota totes les calories o quan s'engreixa.