El negoci de llogar amics

A Japó és possible llogar amics per posar en fotos destinades a Instagram, contractar una parella per acudir a una cita fingida o falsos familiars per assistir a esdeveniments socials, serveis que compten amb una demanda creixent.

Aquesta particular idea de negoci li va sorgir fa una dècada a Yuichi Ishii, quan va decidir acompanyar una amiga, mare soltera, i fer-se passar pel seu marit durant una entrevista d'accés per a una guarderia privada de Tòquio, on no acceptaven nens de famílies monoparentals.

«Em vaig adonar que hi ha injustícies en la societat japonesa, i vaig veure que era possible oferir serveis per cobrir aquests buits», relata en una entrevista Ishii, fundador de Family Romance, empresa pionera en el seu àmbit al Japó.

A aquest primer favor entre amics el van seguir altres com reunir persones per fer de «convidats de farciment» en diverses noces, i a partir d'aleshores Ishii va decidir professionalitzar els seus serveis, ampliar-los i promocionar-los a través de les xarxes socials.

La seva empresa compta avui amb 1.200 empleats o «actors», com ell els anomena, i disposa d'un ampli menú que inclou el lloguer per hores d'amics, pares, mares, marits, esposes, nuvis, fills o companys de treball.

Desenes de companyies similars han proliferat els últims anys, entre elles algunes de dedicades exclusivament a persones solteres o d'edat avançada, la qual cosa respon a l'enfonsament del nombre de matrimonis i a l'accelerat envelliment demogràfic a Japó.

En el cas de Family Romance, els seus «actors» compten amb experiència i formació per exercir cada paper, mentre que el client pot triar entre ells en funció de les seves preferències sobre aspecte físic i personalitat, explica el seu fundador, enginyer informàtic de formació i de 36 anys.

També s'ofereixen serveis tan específics com contractar un acompanyant per visitar el parc d'atraccions Disneyland o contemplar el «sakura» (cirerers en flor) –plans habituals per a trobades romàntiques–, assistir a un funeral, sortir a córrer o anar al karaoke; i fins i tot perquè l'actor renyi el client o escolti les seves queixes sobre la feina.

Però el producte estrella actualment és llogar amics per fer-se selfies al costat del client i penjar-les a Instagram o altres xarxes socials, segons Ishii, qui explica que el preu d'un actor per a aquests casos és de 8.000 iens (uns 60 euros) i que la seva empresa rep uns 50 encàrrecs mensuals d'aquest tipus.

«La gent vol construir avui la seva pròpia imatge de marca a través de les xarxes socials. Nosaltres els hi ajudem».