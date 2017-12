El nou estadi del Girona i les altres innocentades que alegren el dia a Girona

La tradició de publicar innocentades a la premsa escrita ja fa anys que s'ha perdut, tot i que perviu en alguns mitjans locals i, sobretot, a les xarxes. Aquestes són algunes de les que hem detectat a les comarques gironines



Molts aficionats del Girona FC s'han endut un ensurt quan han vist la publicació de gironasecreta.com anunciant un nou estadi de futbol al costat de la DevesaLes bromes vinculades al procés català han proliferat. Així, a TV Costa Brava anunciaven que un jutge havia decidit obligar al Casino i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a repintar les seves façanes, actualment de color groc, arran d'una demanda presentada per l'associació ultra 'Españoles, Muy Españoles y Mucho Españoles'"Olot canviarà el color blau dels aparcaments pel groc en protesta pels presos polítics catalans" era el titular a la web de Ràdio Olot, en una informació que assegurava que la zona blava es passaria a dir "zona groga"A Girona, el casal independentista 'El Forn' ha compartit al seu perfil de Twitter, una imatge en la que es veia el seu local amb un suposat precinte de la Policia Nacional amb un document de la Prefectura de Girona on s'indicava que, per ordre d'un jutjat, es precintava el local perquè s'hi desenvolupava una "activitat il·legal".A Verges, l'ajuntament ha anunciat al seu perfil de Facebook un acord amb Ferran Adrià i la BulliFoundation per "salvaguardar el llegat del que va ser considerat el millor restaurant del món i ordenar tot el coneixement de la història de la cuina en una eina innovadora, la Bullipedia". En aquest sentit anuncien la cessió d'un edifici, les obres d'ampliació del quan han de començar en els propers mesos.Una de les coses que més molesten als banyolins és quan els visitants anomenen 'llac' a l'estany. Per això, ha sorprès la notícia de Ràdio Banyoles on anunciava un acord a l'ajuntament per canviar el nom.Des del mitjà llagosterenc El Poll han anunciat la creació d'un aparcament subterrani al nucli antic de Llagostera, el que ha motivat més d'un somnriure entre els seus seguidors a les xarxes.