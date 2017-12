Lionel Messi encapçala llista de llatins més ben pagats de la revista «Forbes»

El futbolista argentí Lionel Messi encapçala la llista dels deu llatins més ben pagats de la indústria de l'entreteniment del 2017 de la revista Forbes, que indica a més que en conjunt aquestes figures van guanyar 404,3 milions de dòlars.

L'esperada llista inclou figures natives de l'Amèrica Llatina o que s'han establert en un dels seus països o els llatins que s'han establert als Estats Units.

Messi, estrella del FC Barcelona, que ha renovat contracte fins a l'any 2021, havia guanyat 80 milions de dòlars fins al juny passat i, amb aquesta xifra, figura a més en la posició catorzena dels 100 més ben pagats de la llista general de Forbes.

Messi també encapçala la llista d'aquest any de Forbes dels deu futbolistes millor pagats.

En un distant segon lloc hi ha el comediant Louis CK, que va guanyar 52 milions, però que segons Forbes podrien reduir-se l'any vinent, després que l'artista perdés contractes quan diverses dones el van acusar de conducta sexual indeguda.

El comediant va néixer a Washington DC però es va mudar amb la seva família a Mèxic, d'on és oriünd el seu pare, i va tornar ala Estats Units als set anys.

El segueix la colombiana Sofia Vergara, que havia estat abans en aquesta llista, amb els seus 41,5 milions de dòlars. D'acord amb Forbes, la major part dels diners que va generar la intèrpret provenen dels anuncis comercials que fa per a diverses marques, com Pepsi. Vergara segueix al capdavant com l'actriu millor pagada de la televisió als Estats Units.

Només dues dones, Vergara i l'actriu i cantant Jennifer López, en el cinquè lloc amb 38 milions de dòlars, figuren en la llista de les celebritats llatines més ben pagades del món de l'entreteniment, la qual cosa, segons Forbes, reflecteix la bretxa de gènere en aquesta indústria.

El quart lloc és per al cantant Bruno Mars, amb 39 milions, seguit per López i un altre futbolista, el brasiler Neymar, amb la gens menyspreable xifra de 37 milions.

Més de la meitat de les figures en aquesta llista són atletes professionals.