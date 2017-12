Mar Vilar rep la beca J.M. Bernat

La intèrpret de flabiol Mar Vilar ha guanyat aquest passat dissabte 16 de desembre la 23a edició de la Beca Josep Maria Bernat, després de la interpretació de les peces assignades per a aquest instrument davant del jurat. La Mar Vilar té 20 anys, és de Palafolls, i toca el flabiol a la cobla d'aquesta població.

Segons la mateixa Mar «és tot un honor» haver aconseguit la beca, i ressalta com d'útil és aquesta oportunitat ja que «una meta com aquesta et fa millorar». «A més a més –prossegueix – que et reconeguin fa molta il·lusió».

Vilar ha estat alumne de Marcel Sabaté al Conservatori de Girona, i ara al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, ho és de Jordi Figaró. Ella començà a tocar el flabiol fa 7 anys gràcies al projecte de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls, en què la banda també va apostar per la cobla.

A part que l'instrument li agrada molt, ara, Vilar ja té fins i tot una alumne. De fet, aquesta deixeble serà la seva substituta ja que Vilar alternarà actuacions amb la cobla Palafolls i La Principal de l'Escala a partir de l'any vinent. Aquesta és la prova de l'èxit del projecte de la Palafolls per crear nous instrumentistes de cobla.

Per aconseguir la beca Josep Maria Bernat la Mar Vilar ha hagut d'interpretar una peça obligada del seu instrument. En el seu cas, en tractar-se de flabiol, l'obra ha estat la Sonata número 3 de Haendel. Aquesta obra ja la coneixia, igual que l'obra de temàtica lliure: Variacions sobre un tema italià, del mestre Jordi León. Vilar va preparar la interpretació des d'abans de l'estiu i finalment ha aconseguit la beca.

Des de la cobla Palafolls també valoren molt positivament que la seva flabiol hagi aconseguit aquest títol i destaquen les seves capacitats: «té talent, constància i dedicació».

La guanyadora de la Beca oferirà una demostració de les seves habilitats interpretatives el proper diumenge, 7 de gener, a les 18.00 h, al Teatre Armengol de Bellpuig. Serà en el marc del concert de les cobles Mediterrània i Bellpuig. Això li suposa «una barreja d'il·lusió i responsabilitat».

La beca està valorada en 2.500 ? i el Jurat ha refusat atorgar cap accèssit entre els altres finalistes. Es integrants d'aquest panell de jutges d'enguany han estat els músics Concepció Ramió, Alfons Miró, Jesús Ventura i Josep Maria Serracant.

L'Associació Músics per la Cobla convoca aquesta beca amb el suport de l'Ajuntament de Bellpuig i la Diputació de Lleida. El seu objectiu és promoure l'estudi dels instruments que conformen la cobla i homenatjar el compositor Josep Maria Bernat. La Beca està dirigida als estudiants d'instruments de cobla

menors de 21 anys.



Premis de la

confederacio

sardanista de catalunya



La Confederació Sardanista de Catalunya ja ha fet públiques les Bases per als Premis Capital de la Sardana 2018. S'hi poden presentar candidatures fins al dimecres 14 de febrer.



Concert de Tossa de mar



El primer dia de l'any, Tossa de Mar, celebra el seu tradicional Concert de música de cobla, dins la Diada del Soci. però a més, segons ens informa l'Agrupació Sardanista Tossenca, fidels a la iniciativa endegada el 2015 enguany s'estrenarà la versió restaurada i digitalitzada d'unes imatges originalment filmades en 16 mm per Manel Oller Costa, cineasta aficionat vinculat familiarment a la familiars de Tossa des de fa mols anys, que càmera en mà, deixà testimoni de diferents celebracions i sobretot d'una Tossa bellíssima entre els anys 1947-51, en especial una filmació de l'Aplec de Sant Grau del 1947, on hi surten molts avantpassats tossencs i la cobla Turissa... Així cada any, amb entesa i complicitat amb el cinema Montserrat, es volen recuperar antigues filmacions.

Acabada l'exhibició del film, la cobla La Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú oferirà un selecte concert de sardanes, algunes de les quals són dedicades a Tossa.

En l'acte que començarà a les 17,30 h. i abans i a la mitja part del concert es podrà adquirir el nou CD, que serà presentat, titulat Sardanes a Tossa. Volum 6, enregistrat per La Principal de la Bisbal el passat mes de novembre als Estudis 44.1 d'Aiguaviva.



Aplec del Ninou



Cada any, en la jornada de l'1 de gener, se celebra aquest aplec al redós de l'església de la Mare de Déu del Collell, amb missa presidida per monsenyor Francesc Pardo, bisbe de Girona (12 h). Durant la celebració es farà la benedicció i presentació dels infants a la Mare de Déu. En havent acabat, hi haurà una petita fira i sardanes a càrrec de la cobla Principal de Banyoles.



Ha mort Manuel

Cubeles



Manuel Cubeles i Solé, nasqué a Barcelona, el 25 de desembre del 1920 i morí a la Garriga, el 19 de desembre del 2017. Fou un coreògraf i un important promotor de la llengua i la cultura popular catalanes. Participà en les primeres emissions radiofòniques i televisives en català durant el franquisme.

Era fill d'un pastor de la Terra Alta, que s'havia instal·lat com a negociant de carbó. Estudià comerç i comptabilitat. Entrà d'aprenent a la Fundació Bernat Metge féu amistar-se amb Pompeu Fabra i conegué Francesc Cambó, que li despertà el seu interès per la cultura. Combinava el seu treball amb estudis de música al Centre social de Betlem i a l'Acadèmia Cots. Tornà ferit de la Guerra Civil i quedà coix per sempre.

Es va desenvolupar com un ardent defensor de la cultura popular: «La gent de la cultura popular som la terra on s'ha arrelat aquest País», era una seva coneguda frase. El 1947 fou un dels fundador de l'Esbart Verdaguer, més endavant fundà de l'Esbart de Sarrià i l'Esbart Marboleny de les Preses, i col·laborà en la fundació de l'Obra del Ballet Popular el 1948, des d'on ha treballat en la investigació, creació i recuperació de les danses tradicionals catalanes. Aquests grups també van servir com a revulsiu cultural.