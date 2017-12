El Liceu inicia avui amb «Conte de Nadal» una prova pilot amb partitures digitals

El Gran Teatre del Liceu inicia una prova pilot d'implantació de partitures digitals que culminarà avui amb la representació del Conte de Nadal de Charles Dickens, un muntatge amb música d'Albert Guinovart i adaptació de text de David Pintó. El director del departament musical, Antoni Pallès, assenyala que el Liceu està just iniciant aquest camí: «El volem fer i està emmarcat dins el procés de recerca i innovació del teatre, el món digital ens ocupa en tots els àmbits i la música no pot quedar al marge i la música clàssica tampoc».

Es tracta d'un pas més en la digitalització del Liceu dins del marc del 20è aniversari i la primera col·laboració entre un teatre d'òpera i l'empresa BlackBinder, que per aquesta ocasió ha introduït 10 tabletes que permeten a la formació de cordes de l'Orquestra Simfònica del Liceu no haver de passar pàgines mentre interpreten, visualitzant les partitures de forma contínua i lineal i controlant en tot moment la velocitat i visualització de la partitura, tot adequant-se al tempo d'interpretació.

El sistema obre un món de possibilitats per als músics, que a banda de desfer-se del paper, gaudiran de «nombrosos avantatges» com, per exemple, una capacitat d'emmagatzematge il·limitada per a repertori i partitures, la possibilitat de treballar online i offline, evitar problemes amb el vent en tocar a exteriors, compartir de forma automàtica les anotacions i compartir-les.