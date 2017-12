El sínode sobre els joves, principal repte del Papa per a l'any 2018

Els joves seran els protagonistes de l'any 2018 al Vaticà, amb motiu del Sínode dels Bisbes que se celebrarà al mes d'octubre i que té com a tema Els joves, la fe i el discerniment vocacional. Aquest serà un dels principals reptes als quals s'enfrontarà el papa Francesc, després d'un any 2017 marcat pels viatges a Colòmbia, Egipte, Birmània i Bangladesh, la defensa dels refugiats i l'impuls al paper de la dona en la societat i a l'Església.

Per preparar la propera Assemblea General del Sínode dels Bisbes, el Vaticà va llançar fa uns mesos un qüestionari amb l'objectiu que totes les Conferències Episcopals el difonguessin entre els joves i així conèixer els seus problemes, anhels i la seva relació amb l'Església. Els bisbes espanyols han presentat aquest mes les conclusions d'aquesta enquesta, que revela que més del 60% dels joves espanyols afirma sentir-se escoltat per l'Església però també que un 54% no se sent comprès. Aquesta síntesi va ser enviada a Roma el passat 30 d'octubre.

Els viatges també marcaran el 2018 per al Pontífex, que ja té previst per al mes de gener un viatge a Xile i Perú que començarà el dia 15. En els set dies que estarà a Llatinoamèrica, el Papa vol portar un missatge de «pau» i «unitat» i per això es reunirà amb representants de pobles de Araucanía i de l'Amazònia, que han viscut èpoques de tensions i violència. Igual que va succeir a Àsia, quan va parlar de pau per a tots els pobles i de diàleg, s'espera que en aquesta ocasió el Papa faci referència a la responsabilitat dels Estats en la situació d'aquests pobles. A l'agost, el Sant Pare viatjarà a Dublín per participar en la Trobada Mundial de les Famílies, un acte anual que aquest any té per lema L'Evangeli de la Família: Alegria per al Món.