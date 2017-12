Una exposició a París revela l'obra més atrevida del català Antoni Clavé

L'obra més atrevida del català Antoni Clavé revela un artista entregat a la llibertat creativa i l'abstracció, una faceta que s'exposa a partir del gener a la Biblioteca Nacional de França (BNF), a París. La constant recerca de colors, tècniques i materials protagonitza Antoni Clavé. Estampes, un viatge per quaranta anys de carrera del polifacètic artista (1913-2005) que va fer del suport una forma d'art en si mateixa. La seva aposta per litografies, gravats, aiguaforts i collages, entre altres peces exposades, mostren un Clavé àvid d'experiències artístiques i que no va conèixer els límits en el seu procés d'exploració. Entre els materials emprats destaquen el cuir, les teles i les cordes, que en cadascuna de les seves peces evoquen els seus inicis com a aprenent en una casa de teixits a Barcelona.

Cécile Chicha-Castex, una de les comissàries de la mostra, destaca que «qualsevol cosa podia servir-li en les seves obres: estris quotidians, un clau, un tros de paper i fins i tot una blonda de rebosteria. Gràcies a aquests elements, Clavé va desenvolupar una iconografia pròpia». «Els gravats i les estampes van ajudar a progressar com a pintor i escultor (...). Aquestes tècniques li van permetre difondre l'art contemporani, democratitzar», afegeix Chicha-Castex.

La comissària remarca a més el paper essencial de París en la carrera de Clavé, primer com a terra d'acollida després de la Guerra civil i posteriorment com a lloc de trobada amb altres artistes.