Intèrprets i escriptors al funeral de Pedro Osinaga, que ha mort als 81 anys

Actors, escriptors, personalitats de la cultura i la política van acudir ahir a la capella ardent de Pedro Osinaga, al tanatori de l'M-30 de Madrid, per acomiadar un dels grans de l'escena espanyola, un actor sui generis que, segons tots, estimava la seva professió i vivia per i per al teatre.

Osinaga, que va morir abans d'ahir a Madrid als 81 anys, va ser un popular actor de comèdia, que va protagonitzar la funció Sé infiel y no mires con quien, del dramaturg anglès Ray Cooney, durant catorze anys –de 1971 a 1985–, període en el qual aquesta obra va ser vista per vuit milions d'espectadors en més de deu mil representacions. Així ho va recordar el ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, que va situar Osinaga com un dels grans actors populars de l'escena espanyola.

El ministre Méndez de Vigo també es va referir en la seva visita al tanatori a l'excel·lent treball d'Osinaga, l'any 1973, a Doce hombres sin piedad, una de les obres de teatre que va emetre l'espai Estudo 1 de TVE i que «va congregar els més importants actors espanyols d'aquell moment».

Pel seu bon fer i el seu amor a la professió, el Ministeri de Cultura li va concedir el 1999 la Medalla d'Or de les Belles Arts.

L'Associació Nacional d'Amics dels Teatres Històrics l'ha definit d'altra banda com un actor clau en l'alta comèdia espanyola del segle XX i com un home estimat pel públic i pels amics.