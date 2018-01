Cristina Pedroche torna a donar la campanada

Més que en un ritual, el vestit de les campanades de Cristina Pedroche s'ha convertit en tot un esdeveniment. La presentadora va tornar a sorprendre aquest diumenge amb el seu modelet durant la retransmissió de les campanades. I és que això de les transparències s'ha convertit en tota una tradició.



Així, la de Vallecas va lluir un junmpsuit de Pronovias amb el qual no deixava res a la imaginació. Com una segona pell sobre el seu cos, només es tapaven els llocs estratègics amb unes flors blanques en el tercer any consecutiu que la firma catalana vesteix a la jove.





El vestit de la presentadora s'ha convertit en tot un focus de mitjans i atenció durant el. "Per a aquest 2018 demano que s'acabi el judici al nostre cos (el de les dones) i que sigui l'any de la tolerància zero contra la violència de gènere", va assenyalar en el seu discurs durant les campanades al costat d'Alberto Chicote.