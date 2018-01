Jodie Foster diu que les pel·lícules de superherois: «Estan arruïnant el cinema»

Des que el 2008 Iron Man donés començament a l'Univers Cinematogràfic Marvel, han arribat als cinemes desenes de pel·lícules de personatges, i el mateix ha fet DC amb els seus superherois. Aquestes superproduccions generen milions a taquilla i tenen legions de seguidors, però, l'oscaritzada actriu i directora Jodie Foster ha mostrat el seu descontentament respecte a aquestes cintes. En una entrevista per a Ràdio Times la protagonista de la pel·lícula El silenci dels anyells ha afirmat que els grans blockbuster, especialment els films de superherois, «estan arruïnant» la indústria cinematogràfica. «Anar al cinema s'ha convertit en un parc d'atraccions», sentencia l'actriu californiana.

«Els estudis fan continguts dolents per atraure les masses i als accionistes i és com el fracking, aconsegueixes grans beneficis ara però et carregues la terra», afirma Foster. En concret, l'actriu de Taxi Driver ha carregat directament contra el cinema de superherois. «Està arruïnant els hàbits cinematogràfics de la població nord-americana i últimament també de tot el món», lamenta. «No vull fer pel·lícules de 200 milions de dòlars de pressupost sobre superherois», afirma l'actriu, que ha confessat que només treballaria en un film d'aquest gènere si la cinta tingués «una psicologia realment complexa».

Els comentaris de Foster no han deixat a ningú indiferent, i el mateix James Gunn, director de les dues entregues de Guardianes de la Galaxia, ha contestat a l'actriu a través de Twitter, on ha afirmat que creu que Foster veu el cinema d' «una manera antiquada en la qual un blockbuster no pot ser estimulant».

No obstant això, Gunn ha admès que la majoria de franquícies «no tenen ànima», la qual cosa «és un gran perill per al futur de les pel·lícules» però també ha reconegut que «hi ha excepcions». Tot i que el cineasta afirma que «respecta l'opinió de Foster i la seva manera de veure la situació de Hollywood», creu que l'actriu valora el cinema en funció «del seu propi creixement personal».