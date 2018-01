Jordi Roca fa broma sobre la seva semblança amb un apòstol pintat pel Greco

El reposter del Celler de Can Roca, Jordi Roca va utilitzar el seu compte d'Instagram per desitjar d'una forma curiosa un bon any. Amb una foto on es pot veure una pintura del Greco, aquesta vegada Roca va tornar a trobar -ja ho ha fet en altres ocasions- la seva semblança amb un dels personatges de l'obra d'art. I així ho descrivia per tal de trobar el personatge en la pintura: «Feliç any a tots des del cel, aquesta vegada com a apòstol Santiago, entre sant Pau i sant Joan Batista. Una altra vegada el meu col·lega El Greco (1614)».