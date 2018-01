Es cansa d'esperar i surt de l'avió per la porta d'emergència

Sortir de l'avió és un dels moments més avorrits d'un viatge però la paciència dels passatgers ja no és el que era. Almenys per al turista d'un vol Londres-Màlaga de l'1 de gener que, cansat després de més de mitja hora, va optar per una via directa: obrir la finestreta d'emergència, agafar la motxilla, pujar a l'ala i intentar sortir. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i, segons explicaven, l'home estava «angoixat». Al final, el van convèncer per tornar a pujar dins però es va endur una detenció i denúncia per infringir les normes de seguretat.