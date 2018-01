Deu escàners i arcs detectors de metalls per incrementar la vigilància a la Sagrada Família

La basílica de la Sagrada Família de Barcelona ha estrenat amb l'entrada del nou any deu arcs detectors de metalls i deu escàners per tal d'incrementar la vigilància sobre els objectes que porten els visitants. Com si fos un aeroport, els milers de visitants diaris han de passar els controls de seguretat i han de deixar fora objectes tallants, esprais i altres objectes que puguin ser utilitzats com a armes. Amb aquestes mesures pràcticament ha conclòs el pla estratègic de seguretat iniciat fa més d'un any, i s'afegeixen a les mesures de protecció exterior promogudes pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana amb les restriccions de circulació i instal·lació d'obstacles fixos als carrers del voltant.

Sis arcs i escàners per als visitants individuals i quatre més per als de grups, situats a les entrades del carrer Marina poden absorbir uns 1.500 visitants per hora i en cas de celebració religiosa multitudinària podrien controlar fins a 4.000 visitants en mitja hora, segons Marc Martínez, director de Seguretat i Operacions de la basílica. La instal·lació, que ha trigat un any, es va començar a provar a finals de desembre i l'1 de gener va entrar plenament en funcionament. Ha costat uns 2 milions d'euros i ha suposat la contractació de dotze efectius més de seguretat, que ja arriben a la quarantena, per vigilar el temple les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.



Escàners numerats

Quan els visitants arriben a l'entrada se'ls indica a quin escàner i arc han de passar, ja que estan numerats. Allà han de deixar bosses, gorres, abrics i altres objectes com cinturons metàl·lics a les safates de l'escàner i les persones passen per l'arc detector de metalls. Si l'arc pita, un vigilant de seguretat els passa un detector de metalls manual. El procediment és molt similar al dels aeroports, tot i que sí que es poden introduir líquids.

Xavier Martínez, director general de la Fundació de la Sagrada Família, explica que la seguretat de visitants i treballadors és un «signe d'identitat» de la basílica, que es vol assemblar al nivell de seguretat que hi ha per entrar a la plaça i la basílica de Sant Pere del Vaticà, a Roma.

Aquestes mesures de seguretat internes s'afegeixen a les que s'han pres a l'exterior amb motiu dels atemptats terroristes de l'agost passat. Al novembre es va tallar el trànsit al carrer Sardenya entre Provença i Mallorca, aprofitant la instal·lació de la Fira de Nadal de la Sagrada Família. En aquesta zona se superposen els visitants del temple i els compradors d'objectes nadalencs.