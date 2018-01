Les proves d'ADN confirmen que un «ganxó» és fill de Julio Iglesias

L'ADN de Julio Iglesias ha determinat que Javier Sánchez Santos, de 41 anys, és fill del cantant, engendrat a Sant Feliu de Guíxols després d'una relació esporàdica amb una de les ballarines que també actuava aquella nit d'estiu de l'any 1975 a la Sala Las Vegas del municipi empordanès, època en què Julio estava casat amb Isabel Preysler. Segons informava ahir Ràdio Sant Feliu, la sentència, que han recollit totes les revistes i diaris d'abast estatal, arriba quatre mesos després que el fill no reconegut presentés una prova d'ADN als jutjats per aconseguir que la justícia reconegués que és fill de Julio Iglesias, el valencià s'ha sortit amb la seva. Després de tres dècades de lluita per demostrar el que la seva mare li havia explicat, ara s'ha fet oficial aquella relació que Iglesias, de 74 anys, va tenir amb la ballarina. Les proves genètiques han donat com a resultat una compatibilitat del 99,9%.