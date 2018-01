Mor als 68 anys el gestor cultural i poeta Jordi Carrió

El gestor cultural i poeta Jordi Carrió i Figuerola va morir ahir als 68 anys. Entre el 1989 i el 1996 va exercir com a Director-Generent del Centre Gestor de Museus i patrimoni Cultural de l'Ajuntament de Barcelona i va gestionar la incorporació al Monestir de Pedralbes de la col·lecció Thyssen-Bornemisza. El 1997 es va incorporar al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, on va ser Responsable de Desenvolupament Econòmic i Institucional i va crear el Cercle del Museu i de la Fundació Barcelona Cultura. El 2010 va ser nomenat per l'ICUB Director Adjecutiu del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA). Com a poeta, Carrió va publicar els llibres Mais, l'obra absent (2003), Pols de vidre (2006), 7 poemes a Tàpies (2007), Els dies que vindran (2009), A Mo, ara (2010), Suite Barcelona -1710-1715 (2011) i Fin'amor (2013).