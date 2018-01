Yvonne Blake es troba hospitalitzada després de patir un ictus

La presidenta de l'Acadèmia de Cinema, Yvonne Blake, es troba «estable i en observació» i el seu pronòstic és «reservat» després de l'ictus que va patir dimecres, segons va assenyalar ahir el vicepresident primer de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso. Blake va patir un ictus pel qual va ser ingressada a l'hospital Ramón y Cajal de Madrid, tal com va confirmar a Europa Press un portaveu d'Emergències Madrid.

Segons va relatar, la guanyadora de l'Oscar a Millor vestuari per Nicolás y Alejandra va començar a sentir-se malament aquest passat dimecres al voltant de les 14.00 hores durant una reunió a l'Acadèmia de Cinema. Efectius del Samur van acudir a la institució i, després d'una primera valoració, van traslladar Yvonne Blake a l'hospital Ramón y Cajal amb un «preavís hospitalari de codi ictus».

Així mateix, l'Acadèmia de Cinema va informar ahir en un comunicat sobre l'estat de salut de Blake, «hospitalitzada com a conseqüència d'un ictus sofert dimecres a la seu de la institució». Tal com explica, la presidenta de l'Acadèmia de Cinema es va reincorporar dimecres al seu despatx després de les celebracions nadalenques i «a primera hora de la tarda» es va trobar indisposada i va haver de ser traslladada a l'hospital on se l'atén. «Yvonne Blake està acompanyada de la seva família des del moment del seu trasllat. Des de dimecres a la tarda roman en observació i el pronòstic, facilitat pels metges que l'atenen, és reservat», continua el comunicat.

La Comissió Executiva de l'Acadèmia de Cinema va mostrar ahir la seva «preocupació, desig d'una ràpida recuperació i suport ple a la família» durant la reunió que ha mantingut durant ahir al matí, segons el calendari previst de cara a la preparació de la gala de la 32 edició dels Premis Goya, que se celebrarà el proper 3 de febrer a Madrid.

Segons va indicar, la Junta Directiva i el col·lectiu d'acadèmics estan fent arribar missatges de simpatia i suport a la seva presidenta. Així mateix, l'Acadèmia ha rebut «nombrosos missatges amb el desig d'una ràpida recuperació» a càrrec de professionals del cinema, de representants del món cultural i dels titulars del Ministeri de Cultura, la Conselleria de Cultura de la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la capital.