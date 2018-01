L'any 2018 comença a Europa amb temporals de fred, vent i neu

Tot just estem a la primera setmana de gener i un temporal ja està afectant bona part d'Europa per la borrasca Eleanor. A Catalunya el mal temps es preveu que arribi aquest cap de setmana però de moment ja està provocant inundacions en diferents països europeus, com França o el Regne Unit, a més de situacions amb fort vent i neu. A la imatge superior, el riu Tàmesi, a Londres, desbordat i afectant els vehicles que es troben en carrers adjacents després que haguessin d'obrir les comportes.