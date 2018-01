Musulmans, jueus i evangèlics tanquen un any 2017 qualificat «d'especial»

Musulmans, jueus i evangèlics d'Espanya han tancat un any 2017 especial per la celebració dels 25 anys de la signatura dels Acords de Cooperació amb l'Estat espanyol, marcat per algunes reivindicacions complertes i «avanços» en llibertat religiosa encara que també per «estancaments». El 2018, per primera vegada, aquestes confessions seran fiscalitzades per l'Estat. El secretari executiu de la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya (FEREDE), Mariano Blázquez, ha qualificat com de «molt especial» l'any 2017 per als protestants espanyols, sobretot pel 500 aniversari de la Reforma Protestant, que «possiblement hagi marcat un abans i un després en molts aspectes».

Així, ha precisat que aquest aniversari ha suposat una doble oportunitat: «en clau interna, per aprofundir en les arrels històriques i reforçar la identitat com a evangèlics espanyols»; i, per a la societat espanyola, com a forma «de recuperar una part desconeguda de la història d'Espanya, amb les seves llums i les seves ombres». «La repercussió positiva que han tingut, tant la persona de Luter com el moviment de la Reforma, en l'àmbit religiós, acadèmic, mediàtic i institucional, no té precedents en la història del nostre país», ha subratllat en declaracions a Europa Press.

A més, ha recordat l'acte celebrat al Congrés dels Diputats per commemorar el 25è Aniversari de la signatura dels Acords de Cooperació com «un altre dels grans moments» per als protestants espanyols en aquest 2017, i «de manera particular per a alguns dels qui van participar en el procés negociador dels mateixos que, amb molta emoció, van poder estar presents en aquest homenatge».

D'altra banda, ha destacat que la sentència del Tribunal Suprem que va declarar nul·la una part del Reial decret que regula les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels ministres de culte de les esglésies pertanyents a la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, per constituir un tracte discriminatori, va ser «un motiu de satisfacció».

A més, esperen que el 2018 puguin «veure satisfeta, de manera efectiva, la justícia i la reparació econòmica i moral que es mereixen els pastors jubilats i les seves vídues, als quals no es va permetre cotitzar a la seguretat social durant el franquisme».

Així mateix, de cara al 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, que se celebrarà aquest any, els evangèlics espanyols desitgen que els drets que avui són «vulnerats o amenaçats» siguin «una prioritat en les agendes dels governs».