«La forma del agua», favorita a la gala dels Globus d'Or

El thriller de ciència-ficció La forma del agua, la nova pel·lícula de Guillermo del Toro, és la cinta que acumula més nominacions en la 75 edició dels Globus d'Or, que se celebrarà aquesta nit a l'hotel Beverly Hilton de Los Angeles i estarà conduïda per l'actor, presentador i còmic nord-americà Seth Meyers. Aquesta pel·lícula, ambientada a la Guerra Freda i protagonitzada per Sally Hawkins, aspira a set premis, seguida en nombre de candidatures per Los archivos del Pentágono, de Steven Spielberg, i Tres anuncios a las afueras, de Martin McDonagh, que competiran en sis categories, així com per Lady bird, el debut en la direcció de llargmetratge de Greta Gerwig, que opta a quatre premis.

Al marge d'aquests premis, diverses actrius aprofitaran aquesta celebració per protestar pels casos d'abusos sexuals que han sortit a la llum en els últims mesos, i que han cridat especialment l'atenció en el cas del productor Harvey Weinstein o de l'actor Kevin Spacey. Per a això, diverses intèrprets vestiran de negre a la catifa vermella prèvia a la gala.

Per categories, les cintes que competiran pel guardó a millor drama són Call me by your name, Dunkerque, Los archivos del Pentágono, La forma del agua i Tres anuncios a las afueras; mentre que al guardó a Millor comèdia o musical aspiren The disaster artist, Déjame salir, El gran showman, I, Tonya i Lady bird.

Els nominats a Millor director són Guillermo del Toro ( La forma del agua), Martin McDonagh ( Tres anuncios a las afueras), Christopher Nolan ( Dunkerque), Ridley Scott ( Todo el dinero del mundo) i Steven Spielberg ( Los archivos del Pentágono).

En l'apartat actoral, les intèrprets candidates a endur-se el premi a Millor actriu de drama són Jessica Chastain ( Molly's Game), Sally Hawkins ( La forma del agua), Frances McDormand ( Tres anuncios a las afueras), Meryl Streep ( Los archivos del Pentágono) i Michelle Williams ( Todo el dinero del mundo).

Per la seva banda, al premi al Millor actor de drama aspiren Timothée Chalamet ( Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis ( Phantom Thread), Tom Hanks ( Los archivos del Pentágono), Gary Oldman ( El instante más oscuro) i Denzel Washington ( Roman J. Israel, Esq.).

En comèdia o musical, els actors candidats són Steve Carell ( La batalla de los sexos), Ansel Elgort ( Baby Driver), James Franco ( The Disaster Artist), Hugh Jackman ( El gran showman) i Daniel Kaluuy ( Déjame salir). Les intèrprets candidates a Millor actriu en aquest apartat són Judi Dench ( La reina Victoria y Abdul), Margot Robbie ( I, Tonya), Saoirse Ronan ( Lady bird), Emma Stone ( La batalla de los sexos) i Helen Mirren ( El viaje de sus vidas).