Quins són els beneficis de córrer descalç?

Els nostres peus porten segles protegits per sabatilles, sabates i tot tipus de suports que ens eviten ferides, rascades i infeccions. No obstant això, la llibertat de córrer sense sabates està de moda i cada vegada són més les persones que deixen les sabatilles esportives a casa i tornen a allò més bàsic, a temps dels nostres avantpassats.

Per començar a córrer descalç i mantenir els peus fora de perill de butllofes, talls i ferides diverses, el més recomanable és usar unes sabatilles minimalistes. Aquestes aniran adaptant el que sents en trepitjar amb el moviment que has de fer i després, a poc a poc, sense cap tipus de suport però en distàncies curtes. Les hauràs emprar, almenys, durant un any perquè els teus extremitats inferiors es vagin acostumant a les noves sensacions.

I per què córrer descalç? Perquè les persones que el practiquen tendeixen a evitar que el primer suport del peu sigui amb el taló. D'aquesta manera, l'extremitat inferior experimenta el moviment natural per al qual va ser dissenyat i evita qualsevol tipus d'amortiment artificial que modifica la petjada i provoca lesions.

Si vols saber quins beneficis podria aportar-te córrer descalç, aquí te n'assenyalem uns quants.



Menor risc de lesions

A l'hora de córrer, faràs gambades més curtes a causa de la modificació natural de la petjada. D'aquesta manera, es reduirà el risc de lesionar-te. I això per què passa? Perquè l'impacte recau sobre la part mitjana del peu i no sobre el taló, com ho faria amb les sabatilles esportives.



El centre de gravetat disminueix



Això vol dir que a la llarga reduiràs la càrrega d'impacte en el cos i, per tant, tindràs menys possibilitats de lesionar-o de sobrecarregar músculs i articulacions.



Determinació de connexions neuronals desconegudes



Per al nostre cervell, córrer amb sabatilles esportives és com tocar la pantalla tàctil d'un mòbil amb uns guants. No sap massa bé què està tocant, perquè no ho percep de forma directa. Per això, si correm descalços, els senyals que percebrà el nostre cervell seran molt més intenses.



Desavantatges d'anar sense sabatilles



Encara que estiguem dissenyats per caminar descalços, el fet d'haver estat utilitzant sabates durant segles ha influït en el teixit dels nostres peus. No estem preparats a priori per evitar talls per vidres o per caminar per superfícies com l'asfalt i el ciment.

Per això, hi ha certes desavantatges, poques, de córrer sense sabatilles esportives que hauries de conèixer si t'animes a practicar aquesta nova moda.

1) Si tens poc greix plantar, entrena per començar a sortir a córrer descalç. Per a això, utilitza les sabatilles minimalistes.

2) Si tens peus plans, no és recomanable que comencis amb aquesta pràctica. No obstant això, com l'esforç recau sobre la zona mitjana del peu, no hauria d'haver cap problema.

3) Evidentment, en algun moment de la pràctica d'aquest esport apareixeran les butllofes, les ferides i els talls. No obstant això, un cop el peu s'hagi acostumat, hagi agafat la suficient protecció, notaràs que cada vegada és menys freqüent que et talls i et facis ferides.

Coneixent els avantatges i inconvenients sobre córrer descalç ja pots triar quina decisió prendre. Però, ja saps, si decideixes practicar-lo sense protecció, no ho facis a la babalà.