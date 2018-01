El Cermi valora la «intensa» activitat en l'agenda política de gènere i discapacitat el 2017

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) i la Fundació Cermi Dones han valorat el 2017 com un any on han dut a terme una «intensa» activitat en matèria de gènere i discapacitat des de la perspectiva de l'agenda política. Les dues entitats subratllen la publicació de diferents manifestos en dies clau, com el 8 de març i el 25 de novembre, l'organització de concentracions i accions en defensa del dret de les dones i les nenes amb discapacitat, la publicació de dos llibres i la presentació de nombroses activitats formatives. També destaquen la seva important intervenció en l'agenda política davant de líders i representants com la presidenta de la Comissió d'Igualtat del Senat, Susana Camarero o la Fiscalia General de l'Estat, entre d'altres.