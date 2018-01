Mor als 70 anys la icona de la música francesa France Gall

La cantant francesa France Gall va morir ahir als 70 anys a París a causa de la recaiguda d'un càncer. La cantant n'havia superat un de mama el 1993, un any després de la mort del seu marit, Michel Berger, però va recaure fa dos anys. Gall havia estat una important figura de la música francesa entre els anys 60 i 70. En aquesta mateixa època va ser quan es va proclamar guanyadora del Festival d'Eurovisió, representant Luxemburg, amb la cançó Poupée de cire poupée de son, que va arribar a interpretar en sis idiomes.

La difunta artista, que feia gairebé dues dècades que estava retirada de l'escena musical, provenia d'una família molt lligada a la música. El seu avi matern va ser Paul Berthier, fundador d'una exitosa coral religiosa que va inspirar la pel·lícula Los chicos del coro. El seu pare, Robert Gall, era també cantant i autor de cançons d'èxit per a artistes com Edith Piaf, Charles Aznavour o Cécile Berthier. Va ser ell qui va impulsar la carrera artística de la seva filla, i va mostrar interès perquè aprengués a tocar el piano a partir dels 5 anys i la guitarra des dels 11. Més tard, la va emènyer a gravar temes amb l'editor Denis Bourgeos. L'any 1964, la veu de Gall va arribar a totes les ràdios franceses amb les cançons compostes per Serge Gainsbourg N'écoute pas les idoles i, sobretot, Sacré Charlemagne.

Després de la seva victòria a Eurovisió, va començar el declivi artístic de Gall, sobretot arran del trencament amb Gainsbourg per l'escàndol que va generar el tema Les Sucettes, escrit pel compositor i que va posar en boca d'una jove artista de 18 anys lletres amb un fort component sexual que van afectar la seva imatge.

L'any 1974, France Gall va conèixer el compositor Michel Berger, que va rellançar la seva carrera amb el tema La déclaration d'amour. Dos anys després, cantant i compositor van casar-se i van tenir dos fills, Paulina i Raphaël. Berger va morir l'any 1992, i Gall va deixar els escenaris el 1997, després de la mort de la seva filla.