Gwyneth Paltrow escampa la polèmica recomanant ènemes de café

L'actriu nord-americana Gwyneth Paltrow ha publicat la seva 'guia de desintoxicació anual' a la seva web de vida sana i teràpies alternatives Goop.com i la polèmica ha estat servida ja que entre la sèrie de productes recomanades pels seus experts en salut natural destaca un ènema a base de cafè casolà.

El dispositiu anunciat inclou una ampolla de vidre i dos catèters de silicona per omplir el còlon amb el líquid en la comoditat de casa. Segons la publicació, els "ènemes de cafè poden significar l'alleugeriment de la depressió, la confusió, la tensió nerviosa general i molts símptomes relacionats amb les al·lèrgies i el dolor sever".

Tot i les taxants afirmacions de la publicació, l'American Journal of Gastroenterology, una influent i reconeguda revista mèdica, aquesta teràpia s'ha utilitzat en el passat per tractar diferents malalties tot i que els seus efectes no han estat provat i les complicacions no són ben conegudes.