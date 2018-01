Oprah Winfrey als Globus d'Or: «El temps de callar ha acabat. Ja n'hi ha prou»

No va haver-hi treva, ni falta que feia. Des del primer moment, amb una catifa vermella que es va tenyir de dol i es va convertir en una desfilada d'estrelles vestides de rigorós negre, la 75ena edició dels Globus d'Or va ser un crit constant contra l'assetjament i els abusos sexuals en una indústria que ha estat callada i ha mirat cap a una altra banda durant massa temps. Però, tal com va proclamar Oprah Winfrey en el seu històric discurs: «el moment ha arribat».

L'actriu, productora i presentadora va pujar a l'escenari per recollir el premi honorífic Cecil B. DeMille en reconeixement a tota la seva carrera. Era la primera vegada que una dona negra rebia aquest reconeixement concedit per l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood. 75 anys han hagut de passar i en el seu discurs Winfrey no va deixar passar l'oportunitat d'arrencar el seu discurs recordant el moment en el qual Sidney Poitier es va convertir en el primer actor negre a guanyar un Oscar.

«Recordo que la seva corbata era blanca, la seva pell era negra, i ho estaven celebrant. Mai no havia vist que s'homenatgés un home negre així», va rememorar. Però si l'any passat el protagonista del discurs de Meryl Streep va ser Donald Trump, aquest any Winfrey va escollir un nom desconegut per a la majoria del públic, el de Recy Taylor. «L'any 44 era una jove mestressa de casa que tornava de l'església fins a casa quan va ser atrapada i violada per sis homes blancs que la van deixar tirada a la carretera. La van amenaçar amb matar-la si ho explicava (...) Aquests homes no van ser perseguits. Ella va morir fa deu dies, just abans de complir 98 anys», va recordar emocionada l'actriu per després denunciar que durant massa temps «no s'ha cregut les dones si s'atrevien a alçar la veu contra aquests homes».

«Però aquest temps ha acabat. Ja n'hi ha prou», va proclamar Winfrey que va desitjar que Taylor «hagi mort sabent que la seva veritat no s'oblida». En el seu discurs l'actriu també va reclamar que no es miri cap a una altra banda davant la «la corrupció, la injustícia» i no es doni l'esquena a les víctimes de tots aquests secrets i mentides. «Dir la veritat és l'arma més poderosa que tots tenim. I estic molt orgullosa de totes aquestes dones que se senten prou fortes i poderoses per explicar les seves històries», va assenyalar Winfrey, que també va recordar que la xacra dels abusos «no només afecta la indústria de l'entreteniment», sinó que s'estén a totes les cultures, països, ètnies, religions i diferents sectors laborals.

En un altre moment del seu poderós discurs, Oprah també va voler donar les gràcies «a totes les dones que han aguantat anys d'abusos i assetjament perquè elles, com totes les mares, estaven obligades a final de mes a complir els seus somnis». «A totes les noies que estiguin veient això els dic que en l'horitzó es desperta un nou dia. I quan finalment arribi aquest nou dia, serà gràcies a moltíssimes magnífiques dones, moltes d'elles seran aquí presents aquesta nit, i també amb alguns homes fenomenals, que lluitaran dur per convertir-se en els líders que ens portaran a un temps en el qual mai ningú no hagi de dir: 'Jo també' una altra vegada», va concloure Winfrey.



Clars triomfadors

En quan als premis, la història d'una incansable mare amb coratge que vol justícia després de la violació i assassinat de la seva filla relatada per Tres anuncios en las afueras es va alçar amb el Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica. El film dirigit per Martin McDonagh es va endur també els premis a millor guió, millor actor secundari, per a Sam Rockwell i millor actriu protagonista en un drama, per a Frances McDormand. En la categoria de millor comèdia o musical el premi va ser per a Lady Bird, que també es va adjudicar el Globus d'Or a la millor actriu protagonista per a Saoirse Ronan. Gary Oldman va ser premiat com a millor actor dramàtic per la seva encarnació de Winston Churchill en el film El instante más oscuro i James Franco va fer mèrits en la categoria de comèdia o musical pel seu treball a The Disaster Artist com Tommy Wiseau. Guillermo del Toro, que partia com a gran favorit amb La forma del agua, es va quedar amb el premi a la millor direcció. La pel·lícula també es va endur el reconeixement a millor banda sonora.

Big Little Lies, la minisèrie d'HBO protagonitzada per tres mares de Califòrnia basada en la novel·la de Liane Moriarty, va ser la gran triumfadora en les categories televisives. A més del premi a la millor minisèrie o telefilm, es va endur els premis a millor actriu protagonista va ser per a Nicole Kidman, millor actor secundari per a Alexander Skarsgrad i millor actriu secundària per a Laura Dern.

Una altra de les triumfadores va ser The Handmaid's Tale, també d'HBO, que es va alçar amb el Globus d'Or a la millor sèrie dramàtica i el de millor actriu en drama per a la seva protagonista Elisabeth Moss. En comèdia el premi a la millor sèrie va ser per a The Marvelous Mrs. Maisel, la sèrie produïda per Amazon ambientada en els anys 50 protagonitzada per Rachel Brosnahan que també ha rebut el premi a la millor actriu protagonista en comèdia.