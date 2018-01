Els vorals del riu Sena queden inundats a causa de les fortes pluges

Les intenses pluges dels darrers dies han fet que el riu que travessa la capital francesa s'hagi desbocat. Els vorals del Sena van quedar inundats durant tota la jornada d'ahir i van complicar la mobilitat a tots aquells vianants i ciclistes que passen per allà en el seu trajecte habitual. No és la primera vegada que el riu de París presenta aquest estat, una de les inundacions més recents va ser la precisament la del juny del 2016, on fins i tot es va veure afectat el Museu del Louvre.