Concurs: Guanya entrades per la mostra Dino Expo XXL

L'exposició itinerant més gran de dinosaures arriba al Palau Firal de Girona el 20 i el 21 de gener. Aquesta mostra, que ha recorregut diversos països d'Europa, inclourà una desenes de peces inèdites de mida real. Algunes de les rèpliques són animatròniques: simulen l'aspecte i el comportament dels dinosaures.

