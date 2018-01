Un equip de científics descobreix com produir pell amb pèl

Un mètode per produir pell vellosa a partir de cèl·lules mare pluripotents de ratolí, ha estat desenvolupat a l'Escola de Medicina de la Universitat d'Indiana. Es tracta d'un descobriment que podria conduir a nous enfocaments per modelar malalties i noves teràpies per al tractament de trastorns de la pell i càncers. Aquesta investigació, recentment publicada en línia a la revista Cell Reports, marca la primera demostració que els fol·licles capil·lars es poden conrear en cultius de cèl·lules mare.

L'estudi va ser dirigit per Karl Koehler, professor assistent d'otorinolaringologia, cirurgia de cap i coll a l'Escola de Medicina d'IU, i el becari postdoctoral en el seu laboratori, Jiyoon Lee. «La pell és un òrgan complex que ha estat difícil de recrear i mantenir completament en cultiu amb fins d'investigació», assegura el líder de la investigació Karl Koehler. «El nostre estudi mostra com encoratjar el desenvolupament del cabell a partir de la pell de ratolí conreada al laboratori, el que ha estat particularment problemàtic per als investigadors ha estat recrear-lo en el cultiu», afirma.

Les troballes de Koehler i el seu equip es basen en el seu treball anterior per crear una tècnica per cultivar cèl·lules de l'oïda interna a partir de cèl·lules mare, en la qual les cèl·lules mare de ratolí es cultiven en una bola tridimensional i es tracten amb molècules de senyalització específiques per convèncer les cèl·lules teixit de l'oïda. Els investigadors van notar que la pell era un subproducte del procés de creixement de l'oïda interna.

L'equip científic va identificar les condicions de cultiu que van permetre que els organoides de la pell avancessin en les etapes de desenvolupament de manera similar a la pell de l'embrió.