Tres dones denuncien que James Franco les va assetjar sexualment

Tres actrius han acusat l'actor i director James Franco d'assetjament sexual hores després que l'intèrpret s'alcés amb el Globus d'Or a Millor Actor de comèdia o musical per la pel·lícula The Disaster Artist. Les presumptes víctimes van recórrer a les xarxes socials per expressar el seu descontentament per la presència de l'intèrpret en una cerimònia marcada per la reivindicació de l'empoderament femení i contra els comportaments abusius en la indústria de l'espectacle.

«Per què un home és el mestre de cerimònies? Per què es permet entrar James Franco? Vaig dir massa coses. Bona nit, us estimo», va escriure al seu compte de la xarxa social Twitter l'actriu Ally Sheedy. «D'acord, espera. Adeu. Christian Slater i James Franco en una taula als Globus d'Or #JoTambé», va continuar Sheedy, que va utilitzar el hashtag #MeToo que forma part de la campanya iniciada a Hollywood per denunciar els abusos sexuals.

«James Franco acaba de guanyar. Si us plau mai em pregunteu per què vaig deixar la indústria del cinema i la televisió», va afegir Sheedy, qui va treballar amb Franco el 2014 en l'obra de teatre The Long Shrift, que va suposar el debut de l'actor com a director al circuit off-Broadway, teatre de tall independent.

Per la seva banda, l'actriu Violet Paley també va acusar Franco a través de la xarxa social, on va recordar que l'actor va intentar mantenir relacions sexuals amb una menor d'edat. «Recordes la vegada que em vas forçar a baixar el cap en un cotxe? O l'altra vegada que li vas dir a la meva amiga que anés al teu hotel quan tenia 17 anys després que t'haguessin enxampat fent el mateix amb una altra noia de la mateixa edat?», va afirmar la jove intèrpret.

D'altra banda, l'actriu Sarah Tither-Kaplan també va criticar que Franco lluís a la solapa de la jaqueta el pin amb el logo «Time's Up» creat per les actrius de Hollywood per lluitar contra l'assetjament sexual. «Ei! James Franco, bonic pin #timesup als Globus d'Or, te'n recordes de fa unes setmanes quan em vas dir que el meu nu complet en dues de les teves pel·lícules per 100 dòlars al dia no era explotació perquè vaig signar un contracte? S'ha acabat el temps d'això!», va sentenciar l'actriu de The Long Home a la mateixa xarxa social.



Una investigació en curs

Per la seva banda, April Wolfe, periodista del diari LA Weekly, va revelar ahir que l'escàndol al voltant de James Franco fa un temps que està sent investigat pels mitjans de comunicació. «Després que es publiqués el meu perfil de Franco, algunes persones es van acostar a mi per explicar-me les seves trobades amb ell. Sabia que alguns reporters estaven treballant en una història, però aquesta gent es va impacientar. És dur veure com algú que t'ha ferit rep lloances», va assenyalar la periodista.