Salvador Sobral rep l'alta després del trasplantament de cor

Salvador Sobral ja ha rebut l'alta mèdica i el seu retorn als escenaris és a prop. Així ho ha confirmat en un comunicat oficial la seva representant. En el text, s'informa sobre la '' satisfactòria '' recuperació de l'artista que s'ha desenvolupat ''sense complicacions''.

El cantant portava ingressat a l'hospital més de quatre mesos. El 8 de setembre va decidir paralitzar la seva carrera musical per posar-se en mans dels assistents metges i controlar els seus problemes cardíacs. Es va acomiadar amb un concert multitudinari i emotiu al Casino d'Estoril.

Des de llavors, l'artista va estar esperant que arribés un cor que fos compatible. Era el primer pacient en la llista d'espera pel seu delicat estat de salut i per complicat que va ser trobar un òrgan per al cantant, afortunadament, el 8 de desembre va ser intervingut de manera reeixida i l'artista va poder posar fi als seus problemes de cor.

Ara, Sobral té nous reptes per davant. Haurà de mesurar la seva activitat per continuar amb la seva recuperació, però no pensa renunciar a la seva passió musical. Vol participar a Eurovisió 2018 i fer d'amfitrió com a vigent guanyador de la 'cançó europea'. Els organitzadors de l'esdeveniment també esperen que el cantant estigui present a la gala