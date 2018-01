Twitter ha estat la xarxa social més utilitzada per les marques durant el 2017

Twitter ha estat la xarxa social més utilitzada per les marques el 2017, segons l' Estudi de xarxes socials: com s'han fet servir les xarxes socials el 2017, realitzat per Metricool, l'eina especialitzada en social media analytics.

Per elaborar l'informe, s'han analitzat un total de 63.791 comptes, dels quals el 44% tenia més de 1.000 seguidors. A més, la majoria dels comptes analitzats pertanyen a professionals, marques, comptes per gestionar la marca personal, influencers, comerç electrònic i algunes celebritats.

D'aquesta manera, pel que fa a la freqüència de publicació, Twitter s'ha situat al capdavant amb una mitjana de 173 publicacions mensuals per compte, és a dir, 5,74 tweets al dia. El segueix Facebook, que ocuparia el segon lloc pel que fa al nombre de publicacions, amb 39,58 publicacions mensuals (1,32 publicacions diàries), i Instagram, amb 21,03 publicacions mensuals, 0,75 publicacions diàries.



Tipus de publicació

En relació amb el tipus de publicació, a la xarxa social Instagram, el 83% de les publicacions són imatges, el 9% són vídeos i el 8% són publicacions d'imatges en carrusel; mentre que a Facebook un 52% de les publicacions són imatges, el 31% són links, i un 11,88% són vídeos.

La investigació assenyala que el 77,50% dels comentaris que es publiquen a Twitter són de contingut original, mentre que el 16,68% són retweets o cites de tweets. A més, el 13,01% inclouen arxius, com fotografies, gif animats o vídeos; i dels més de 3 milions de tweets analitzats de comptes de marques, gairebé el 75% portaven inclòs algun o altre enllaç.