Algú truca a casa teva

Aquest diumenge celebrem la Jornada Mundial de les Migracions. Tots som conscients del greu problema de les migracions i de com aquestes canvien, en certa manera, la fesomia dels nostres països.

Les imatges que sovint ens arriben dels camps de refugiats, dels qui moren en intentar la travessia del nostre mar per arribar a Europa, dels qui venen en pasteres i han de ser rescatats... ens commouen. Tanmateix, no podem oblidar la quantitat de persones que han vingut a casa nostra i que encara truquen a la porta cercant reconeixement, treball, mitjans dignes per viure...

Certament que les migracions tenen moltes causes. Hi ha persones que han de marxar de casa seva a causa de la guerra, de la persecució, de la violència, de situacions polítiques que fan impossible la vida o la posen en perill. Són aquells a qui caldria acollir com a refugiats amb un estatut especial i reconegut internacionalment. Moltes d'aquestes persones avui han de malviure en camps de refugiats. Cal considerar els qui han de migrar pel poc desenvolupament del seu país, que impedeix tenir accés als recursos per portar una vida digna. Tots cerquen la possibilitat de millora per a ells i les seves famílies.

També, certament, emigren joves a la recerca d'un treball d'acord amb els seus estudis i possibilitats per les facilitats que troben en altres països, així com els professionals que per interessos empresarials s'han de desplaçar. Tanmateix, cal fixar-nos en els immigrats que ja tenim a casa nostra i que han hagut de deixar els seus països d'origen per múltiples causes.

Per a nosaltres la migració no és un concepte: són persones humanes amb les seves peculiaritats, les seves cultures i necessitats, que han esdevingut veïns i veïnes que cal estimar.

Per això, com demana el papa Francesc, ens cal acollir, protegir, promoure i integrar. Acollir políticament, significa ampliar les possibilitats perquè els immigrants i refugiats puguin entrar legalment i amb seguretat en els països de destí. Cal pensar en els corredors humanitaris per als més vulnerables [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).