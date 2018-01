Elaboren una guia per al respecte de la diversitat religiosa als cementiris

Les diverses confessions religioses preveuen uns requisits específics a l'hora d'enterrar els seus difunts. Unes especificiats que a vegades afecten qüestions com ara l'orientació amb què s'han d'enterrar els cossos, l'entorn de les tombes o les cerimònies que s'han de dur a terme en el moment de la inhumació. Per aquest motiu, la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat està enllestint una guia per difondre bones pràctiques per tal que els cementiris puguin respectar al màxim la llibertat religiosa. En aquest sentit, el document vol orientar els ajuntaments sobre com donar resposta a aquestes demandes, que han estat reconegudes per la legislació vigent.

Aquesta no és, però, l'única guia amb què està treballant el Govern català. Afers Religiosos també ha posat fil a l'agulla per elaborar una Guia per al respecte a la diversitat religiosa en l'àmbit dels serveis policials, una publicació que vol donar continuïtat a un document que ja va elaborar l'any 2006 el Centre Unesco de Catalunya. El nou text, que s'està treballant en col·laboració amb el Departament d'Interior, inclourà diversos nous apartats, entre els quals s'inclou un recull d'experiències que han dut a terme diversos cossos policials en relació amb el tractament de la diversitat religiosa.

Finalment, Afers Religiosos també està treballant en una guia sobre diversitat religiosa dirigida als professionals dels serveis socials. Segons indiquen, es tracta d'uns professionals que sovint entren en contacte amb persones de creences molt diverses, però que fins ara no disposaven de cap recurs específic que els ajudés a resoldre els dubtes que se'ls poguessin plantejar en aquest àmbit. En l'elaboració d'aquesta guia ha participat també el Departament de Treball i Afers Socials i la Fundació Pere Tarrés.