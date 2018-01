Escriure un llistat amb les coses que és necessari fer l'endemà ajuda a dormir

Escriure un llistat amb les coses que cal fer l'endemà just abans de ficar-se al llit pot servir per agafar el son, segons els resultats d'una recerca de la Universitat de Baylor (Estats Units) que publica en el seu últim número la revista Journal of Experimental Social Psychology. «Vivim en una cultura en la qual les nostres tasques pendents semblen estar en constant creixement i ens porta a preocupar-nos abans de dormir pel que cal fer l'endemà», explica Michael Scullin, principal autor de l'estudi.

No obstant això, i atès que la majoria simplement les repassa en el seu cap, volien estudiar si el fet de plasmar-les en un paper podia ajudar a agafar el son. Sobretot si es té en compte que fins al 40 per cent de la població adulta reconeix problemes per dormir diversos dies al mes. En el seu treball van comptar amb la participació de 57 estudiants universitaris que van ser dividits en dos grups. A un d'ells se li va demanar que dediquessin 5 minuts abans de dormir a recapitular el que calia fer l'endemà, mentre que els membres de l'altre havien d'escriure un diari amb tot el que havien fet al llarg del dia, la qual cosa en principi no hauria de generar cap problema per agafar el son.

Els participants es van quedar a dormir en el laboratori una nit entre setmana perquè els monitoressin l'activitat elèctrica del cervell, pensant que així tindrien més tasques pendents per a l'endemà.

I encara que la mostra era petita, van constatar que els qui escrivien les seves tasques pendents es dormien abans i millor que els qui recopilaven el millor del dia en el seu diari.