El cartell del Carnestoltes de Terrassa s'autocensura

La Confraria Mascarada, l'entitat organitzadora del Carnestoltes de Terrassa, ha decidit finalment tapar la major part del cartell de l'esdeveniment sota un gran rètol amb la paraula «censurada». Amb el títol 155 ombres, creat per l'artista Xavi Suàrez, el cartell havia causat polèmica ja que mostrava una dona nua amb un antifaç estesa en un jaç de manera provocativa mentre tres braços amb els colors vermell, blau i taronja (en al·lusió al PP, PSC i Cs), tapaven estratègicament els mugrons i parts íntimes de la dona amb el gest amb la mà del joc «Pedra-paper-tisora».

El cartell va ser criticat des del govern municipal fins al PP, passant per l'Institut Català de les Dones. La Confraria considera la reacció com «censura per motius ideològics i partidistes», tal com expliquen en un comunicat. A més, l'entitat ha aclarit que estan «totalment en contra de qualsevol acte masclista» i mostren la seva «absoluta indignació» per aquesta lectura del cartell.