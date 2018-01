L'actiu gironina Carla Nieto espera el seu primer fill

L'actriu gironina Carla Nieto i la seva parella, l'actor mexicà Leonardo Ortizgris, estan esperant el seu primer fill. Nieto va publicar ahir la notícia al seu perfil de Facebook acompanyada amb una fotografia seva a l'aire lliure, on es pot intuir el principi de l'embaràs a la seva panxa.

L'emotiva publicació de l'actriu gironina, filla de l'exconsellera de Salut Marina Geli, també recordava com va conèixer Ortizgris, l'any 2016. Va ser en un sopar durant el rodatge de la sèrie Las 13 esposas de Wilson Fernández.



«La ferradura de la meva vida»

Nieto explica com, mentre esperava des de Sant Gregori la resposta del càsting de la sèrie, va demanar a l'univers que li donés «un senyal». Aquella nit, mentre caminava pel bosc, es va trobar una antiga ferradura de cavall del seu avi. «Llavors, no vaig entendre el significat tan enorme d'aquella ferradura», explica l'actriu. Ho va entendre com un senyal per dir sí al càsting i anar fins a Mèxic, «però no vaig entendre res més». Allà va ser on va començar la seva relació amb Ortizgris. «Aquell actor que em va tornar boja al sopar, que cada vegada que el trobava al rodatge el coquetejava, però no captava, un any i mig després és l'amor de la meva vida. I és el pare del meu bebè», diu Nieto, i afegeix: «Aquella ferradura era la ferradura de la meva vida».