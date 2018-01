Investigadors de la URV i de l'IRB identifiquen un actor clau en el metabolisme

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i del Laboratori d'Inestabilitat Genòmica i Càncer de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) han identificat l'EXD2 com un actor clau per a la producció de proteïnes en els mitocondris, els orgànuls cel·lulars responsables de la majoria de la generació d'energia.

L'estudi, publicat a Nature Cell Biology, mostra que la proteïna EXD2 és crítica per als mitocondris -les centrals energètiques de la cèl·lula- per produir energia. El treball pot tenir implicacions per comprendre i tractar trastorns metabòlics com la diabetis i el càncer. De fet, una de les hipòtesis plantejades és que la inhibició d'aquesta proteïna podria tenir efectes antitumorals.

«Hem proporcionat una àmplia evidència que l'EXD2 és una proteïna mitocondrial i que la seva funció principal és facilitar la producció de proteïnes en les mitocòndries», explica Travis H. Stracker, cap del laboratori. Aquest treball desafia la interpretació d'estudis previs que suggerien que EXD2 realitza una funció de reparació d'ADN en el nucli. «No obstant això, en aquest moment no podem descartar altres possibles funcions», afegeix Stracker.

L'estudi presenta els resultats des d'un enfocament multidisciplinari col·laboratiu, utilitzant proteòmica d'última generació, metabolòmica, bioquímica, biologia cel·lular i el desenvolupament de la mosca de la fruita, Drosophila melanogaster, per identificar la funció de l'EXD2.