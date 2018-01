Laura Escanes, víctima d'assetjament sexual a les xarxes socials

Laura Escanes està vivint un moment d'allò més dur, i és que la influencer ha compartit a les seves xarxes socials els missatges d'un assetjador. La influencer ha volgut mantenir en l'anonimat al culpable d'aquesta conducta, que li enviava missatges de contingut sexual sense que ella interactués amb ell en cap moment.

Han estat molts els que l'han donat suport així com els que l'han animat a fer públic el nom de la persona. Amb aquesta publicació, Laura ha volgut mostrar l'altra cara de la moneda que han de suportar rostres tan coneguts com el seu.

Els seus seguidors no han trigat a sortir en la seva defensa i, tot i que Escanes ha comentat que l'usuari ja ha estat bloquejat, han animat a la dona de Risto Mejide a que denunciï davant la Policia aquest tipus de comportaments. No obstant això, la jove també ha hagut de suportar com molts usuaris justifiquen els missatges pel contingut de les seves publicacions.

Fa poc més de mig any, Escanes va patir un altre desagradable episodi a compte d'un àudio difós, en el que s'escoltava a algú molt furiós a i que es va atribuir que era ella. Finalment, va poder demostrar que no era així, que era un muntatge.