Una app per saber la talla en les compres de roba per internet

L'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha ideat la creació de la primera aplicació mòbil que encerta la talla de l'usuari per comprar roba per internet. L'aplicació, batejada com a «ISizeYou», s'ha desenvolupat en el marc del projecte europeu Morpheos, en el qual també hi participen les empreses iDeal i Holonix, la botiga de roba italiana Piacenza, la Universitat Tecnològica de Munic i l'Institut Tecnològic Metalmecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins de València (AIDIMME). Com si fos un «sastre virtual», aquesta app permet als compradors prendre's les mides del cos amb un 100% d'objectivitat a partir de dues fotografies.

Gràcies a aquest sistema, les empreses que venen roba a través d'internet poden oferir als seus clients, d'una manera senzilla, la possibilitat de prendre's les mides del cos. A partir de dues fotos enviades des d'un dispositiu mòbil mitjançant l'aplicació, es pot determinar la talla de roba més escaient en funció de les mides de cada persona.

El sistema està disponible, en fase de proves i per a telèfons mòbils iPhone, al web de la botiga Piacenza. Des de la incorporació del sistema Morpheos i l'aplicació «ISizeYou», aquesta botiga especialitzada en peces de qualitat elaborades amb caixmir ha experimentat un augment significatiu de les vendes, segons ha apuntat la UPC en un comunicat.

La universitat assenyala que una de les finalitats del projecte és contribuir a l'augment significatiu de les vendes de roba per internet i reduir les despeses, en devolucions, «que es calculen en milions d'euros». I és que, segons subratlla la UPC, mentre que en sectors com el de les tecnologies el 50% de les vendes ja es produeix a través d'internet, al sector de la moda aquest percentatge no arriba al 15 % i assegura que una de les raons principals d'aquesta diferència és la dificultat que tenen les grans marques i les botigues per garantir als seus clients que el pantaló, la samarreta o el vestit que han comprat virtualment és la talla més adient del model escollit del catàleg.



Més devolucions, més CO2

Actualment, el percentatge de devolucions al sector de la moda europeu és del 40%, detalla la UPC, que apunta que les conseqüències d'aquest alt volum es tradueix en despeses afegides, pèrdues milionàries en vendes i, de retruc, en l'emissió de tones de CO2 generades pel transport de les mateixes devolucions. Segons José Antonio Tornero, investigador de l'Intexter i coordinador del projecte, «Morpheos no només farà possible l'augment de venda de roba per internet, sinó que estalviarà les despeses derivades de les devolucions i despeses de transport» i també, afegeix, «reduirà el nombre de pèrdua de vendes així com les emissions de milers de tones de CO2 generades pel transport».