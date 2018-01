Mor Hugh Wilson, director de «Boja Acadèmia de Policia»

Hugh Wilson, director i guionista del primer lliurament de la popular saga de comèdia Boja Acadèmia de Policia, ha mort als 74 anys. L'escriptor i cineasta, creador també de sèries com El local de Frank o Radio Cincinnati, va morir el passat cap de setmana a al seu domicili de Charlottesville, Virginia, segons van informar ahir diversos mitjans locals.

Wilson va ser guionista de sitcoms com El show de Bob Newhart o Las tribulaciones del juez Franklin i va guanyar un Emmy a la millor comèdia el 1988 per El local de Frank, una sèrie ambientada en un restaurant a Nova Orleans. També va estar nominat a aquest guardó per Radio Cincinnati. Va rebre en dues ocasions el Premi Humanitas, atorgat a aquells creadors de cinema i televisió que promouen el significat i la dignitat humana.

Però sens dubte el seu treball més recordat és el primer lliurament de Boja Acadèmia de Policia, l'absurda comèdia estrenada als cinemes l'any 1984 sobre uns peculiars cadets aspirants a agents de Policia. El seu gran èxit de públic, especialment en el circuit de vídeo domèstic, va motivar fins a set seqüeles, l'última de les quals va ser estrenada el 1994. La comèdia, tot un èxit de la dècada dels 80 compta també amb dues sèries de televisió, una d'animació de 1988 i una altra d'acció real produïda el 1997.

L'altre gran èxit de Hugh Wilson a la gran pantalla va ser El club de les primeres esposes (1996), una comèdia protagonitzada per Goldie Hawn, Bette Midler, Diane Keaton i Sarah Jessica Parker.