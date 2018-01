Oysho presumeix de models amb corbes i veta el Photoshop

Oysho, la marca de llenceria del grup Inditex, s'ha afegit a la tendència d'altres companyies (per exemple Dove) i aposta per la naturalitat a l'hora de promocionar els seus productes: Dones reals, d'aspecte saludable i corbes i fotografies sense cap tipus de retoc digital.

Les imatges, que ja es poden veure al web de la firma de llenceria no només ensenyen les dones en les poses habituals d'altres marques d'aquest tipus de roba sinó que, Oysho ha anat més enllà i s'ha imposat la norma de no utilitzar Photoshop per retocar les imatges i esborrar imperfeccions.

La nova línia d'Oysho que introdueix models de la talla L, a més, aposta per les peces d'encaix i llenceria delicada per a cossos terrenals que no tenen les talles mínimes, les 34 i 36.

Aquesta campanya arriba pocs dies després que un grup de dones anomenades 'anti Victoria Secret' protagonitzés una desfilada en ple carrer a Nova York. A diferència de la coneguda marca de roba interior femenina, les models eren dones amb corbes, allunyades dels estereotips de bellesa que prevalen en la societat actual i en les passarel·les de moda.