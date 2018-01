Can Mario exposa la «pintura que pren volum» del parisenc empordanès Xavier Escribà

El museu d'escultura contemporània Can Mario de la Fundació Vila Casas a Palafrugell dedica una gran exposició a l'artista Xavier Escribà (París, 1969), resident a l'Empordà i amb projecció internacional.

Sota el títol Éloge de l'Amour, la mostra és una selecció d'una trentena d'objectes pictòrics on precisament la pintura i el procés creatiu són el fil conductor. «Tot és pintura sobre tela que em porta per diferents camins», assenyala l'artista.

Les peces estan fetes de pintura acrílica i tela de lli i algunes són més volumètriques, amb la tela que es cargola sobre si mateixa, es fragmenta o se sobresposa, sense deixar de ser «pintura que pren volum».

Aquest treball té una segona dimensió igual de rellevant com és el catàleg amb les aportacions i opinions de 17 persones properes a l'artista que comenten la seva obra.

La mostra d'Escribà, que ocupa dues sales, forma part de la nova programació d'hivern de Can Mario juntament amb La bellesa de la figura humana, de Xita Fornt (Barcelona, 1934). Ambdues exposicions s'inauguraran el pròxim 20 de gener i es podran visitar fins a mitjans de maig.

L'obra d'Escribà es caracteritza per una voluntat de «transgredir» els límits de la pintura tradicional i d'experimentar amb dos únics ingredients, la pintura acrílica i la tela de lli. El mateix artista va explicar ahir en la presentació que comença per «un procediment pictòric que no sap mai com acabarà».

Durant el procés, la tela va agafant volum fins a convertir-se en una vertadera escultura, acolorida amb colors primaris. A vegades es cargola sobre si mateixa, es plega, es clava o se superposa.

La mostra recull peces creades des del 2002, com ara Cara i creu pictòric, fins arribar al 2017 amb Llibertat, l'única obra inèdita i la més recent. Per a Claire Cayla, parella de l'artista i una de les comissàries juntament amb Glòria Bosch, el seu treball traspua «llibertat, amor i curiositat» sense perdre de vista l'experiència de l'espectador.

D'altra banda, a la Sala Empordà es pot veure una mostra de l'obra de Xita Fornt titulada La bellesa de la figura humana.



Xita Fornt

Nascuda a Barcelona el 1934, aquesta artista va destacar pel seu llenguatge abstracte dominat pel gest, la taca i la llum en la pintura.

En els últims anys, però, s'ha centrat en l'estudi de la figura humana. Una prova d'això és aquesta mostra on es poden veure diferents creacions amb cossos nus i sinuosos.

L'autora explica que intenta buscar l'«equilibri entre la figuració i l'abstracció» en cadascuna de les obres. Aquesta mostra es podrà veure fins al proper dia 20 de maig.