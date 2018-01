Els microones, tan nocius per al medi ambient com els cotxes

L'ús de microones només a la Unió Europea (UE) emet tant diòxid de carboni com gairebé set milions d'automòbils, segons un estudi exhaustiu del seu impacte ambiental, considerant el seu cicle de vida complet.

Científics de la Universitat de Manchester van trobar que els microones emeten 7,7 milions de tones de diòxid de carboni per any a la UE, el que és igual a les emissions anuals de 6,8 milions d'automòbils. Els microones a tota la UE consumeixen un estimat de 9,4 terawatts per hora (TWh) d'electricitat cada any, el que equival a l'electricitat anual generada per tres grans plantes d'energia de gas.

Segons els autors d'aquest treball, s'han de fer esforços per reduir el consum millorant la consciència i el comportament dels consumidors per utilitzar els electrodomèstics de manera més eficient. Els microones representen el major percentatge de vendes de tot tipus de forns a la UE, amb xifres que arribaran a gairebé 135 milions el 2020. Tot i això, la taxa dels seus impactes sobre el medi ambient no es coneixia.

L'estudi va utilitzar l'avaluació del cicle de vida (LCA, per les sigles en anglès) per estimar els impactes dels microones, tenint en compte la seva fabricació, ús i gestió del rebuig al final de la vida útil. En total, l'equip va investigar 12 factors ambientals diferents, inclòs el canvi climàtic, l'esgotament dels recursos naturals i la toxicitat ecològica. Van descobrir, per exemple, que els microones utilitzats en tota la UE emeten 7,7 milions de tones de diòxid de carboni per any, l'equivalent a l'emissió anual de 6,8 milions d'automòbils.

La investigació mostra que els principals "punts calents" ambientals són els materials utilitzats per fabricar els microones, el procés de fabricació i la gestió de residus al final de la vida útil. Per exemple, el procés de fabricació per si sol contribueix amb més del 20 per cent a l'esgotament dels recursos naturals i al canvi climàtic.

No obstant això, és el consum d'electricitat on té el major impacte en el medi ambient, tenint en compte tot el seu cicle de vida, des de la producció de combustibles fins a la generació d'electricitat. En total, els microones a tota la UE consumeixen un estimat de 9,4 terawatts per hora (TWh) d'electricitat cada any, el mateix que la generació anual d'electricitat de tres grans plantes d'energia de gas.

Els autors de l'estudi suggereixen que els esforços per reduir el consum s'han de centrar en millorar la consciència i el comportament dels consumidors per utilitzar els electrodomèstics de manera més eficient. Per exemple, el consum d'electricitat per microones es pot reduir ajustant el temps de cocció al tipus de menjar.

El desaprofitament és un altre problema important. A causa del seu baix cost relatiu i facilitat de fabricació, els consumidors estan tirant més equips elèctrics i electrònics (EE) que mai, incloent els microones. El 2005, a tota la UE, es van generar 184.000 tones de deixalles d'EE a partir de microones rebutjats. Per 2025, s'estima que augmentarà a 195.000 tones, o 16 milions d'unitats individuals que s'enviaran per ser esborrat.

El doctor Alejandro Gallec-Schmid, de la Facultat d'Enginyeria Química i Ciències Analítiques, explica que "els ràpids avenços tecnològics i la caiguda dels preus estan impulsant la compra d'aparells elèctrics i electrònics a Europa". "Els consumidors ara tendeixen a comprar electrodomèstics nous abans que els existents arribin al final de la seva vida útil, ja que els productes electrònics s'han convertit en articles de moda i de 'estatus' --indica--. Com a resultat, els equips elèctrics rebutjats, com els microones, són un dels fluxos de deixalles de més ràpid creixement a tot el món ".

Un altre factor important que contribueix al malbaratament és la reducció de la vida útil dels microones: ara, és gairebé set anys més curt del que era fa gairebé 20 anys. La investigació mostra que el cicle de vida d'un microones ha disminuït de prop de 10 a 15 anys a la fi dels 90 a entre sis i vuit anys en l'actualitat.