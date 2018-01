L'any de l'Smithsonian Folklife Festival

Capital de la sardana



El projecte Capital de la Sardana, coordinat per la Confederació Sardanista de Catalunya, va iniciar-se l'any 2013 com a resultat del treball conjunt entre la Federació Sardanista de Catalunya, la Unió de Colles Sardanistes i l'Obra del Ballet Popular i hereu de l'antiga celebració de Ciutat Pubilla, instaurada l'any 1960, en un moment polític i cultural advers per a Catalunya, i que va celebrar-se fins a l'any 2011.

A partir del 2013 s'inicià aquesta nova etapa, canviant el nom de Ciutat Pubilla per Capital de la Sardana i també modernitzant els actes.

Les ciutats que han estat designades són: 2013, Arenys de Munt (Maresme); 2014, Barcelona; 2015, Calella (Maresme); 2016, Mollerussa (Pla d'Urgell); 2017, Figueres (Alt Empordà); el 2018 ho serà Montblanc (Conca del Barberà); el 2019, Perpinyà i el 2020, Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Els actes de proclamació i traspàs es desenvoluparan el mes de març. O sigui que Figueres ho passarà a Montblanc.



La sardana de l'Any



La final se celebrarà dissabte 12 de maig del 2018 al Centre Cívic d'Alcanar, a les Terres de l'Ebre. Davant del públic assistent, les nou sardanes que hagin superat el procés de selecció, així com la desena sardana que hagi obtingut el percentatge més gran de vots respecte a la sardana guanyadora de la seva eliminatòria, competiran dalt de l'escenari per aconseguir un guardó.

La suma dels punts dels vots directes del públic assistent determinaran la Sardana de l'Any del Premi Popular, mentre que el Premi de la Crítica s'atorgarà entre les 45 sardanes triades pel Comitè Seleccionador, basant-se en la qualitat musical de les obres. Un jurat especial, integrat pels tres membres del comitè i cinc músics reconeguts, votaran les 3 sardanes que considerin mereixedores del gran guardó. Per altra banda, s'atorga el Premi Joventut, al qual poden aspirar totes les sardanes estrenades durant el 2017 que siguin obres d'autors menors de 30 anys.



Diada Universal de la

Sardana



El 1959 s'implantà per part de l'Obra del Ballet Popular aquest esdeveniment perquè un Dia a l'any la sardana hi tingués preponderància especial. El Dia Universal de la Sardana, que en principi se celebrava el mes de març, actualment es fa el mes de juny. Enguany serà el diumenge dia 17.

Considerem que aquesta jornada hauria de ser d'una gran exultació i manifestació sardanista. Els primers anys sí, tingué força acceptació, però darrerament ha quedat una mica somorta. Bé, és cert que hi ha agrupacions que la celebren, però en general, o s'ignora o no es té massa interès.

S'hauria de fer una gran campanya, a fi i efecte que és considerés aquesta jornada com el Dia Universal de la Sardana. Caldria més promoció en tots els mitjans. Potser, a més de ballades, es podrien fer exposicions, conferències o taules rodones.



Aplec Internacional de

la sardana i danses

folklòriques



El 1988 s'encetà l'Aplec Internacional de la Sardana, que se celebrà a Amsterdam. Posteriorment s'hi han afegit grups folklòrics catalans per donar a conèixer la nostra cultura popular. Fins ara, una ciutat d'Europa ha acollit aquest Aplec, però en aquest 2018 es desenvoluparà a Washington.

L'Aplec Internacional és la manifestació de cultura popular que de manera generalista, oberta i voluntària representa i dona visibilitat del nostre patrimoni immaterial a la vegada que de l'esperit associatiu tan arrelat a la societat catalana.

El treball conjunt amb la Generalitat de Catalunya, les administracions locals i les Diputacions, Adifolk, aporten els grups de cultura popular que confien en l'Aplec Internacional.

L'edició del 2018 es farà emmarcada dins d'un dels festivals culturals de més llarga tradició i renom: l'Smithsonian Folklife Festival, de Washington, que se celebra anualment pels volts del 4 de juliol, Dia de la Independència dels Estats Units.

Per al 2018, l'Smithsonian Folklife Festival ha convidat Catalunya a presentar la seva manera de viure i les seves tradicions culturals, així com també les seves expressions artístiques.

El programa estarà enfocat a mostrar com les associacions i el treball comunitari han afavorit la convivència de la seva gent i han servit per mantenir vives les tradicions, a la vegada que han impulsat la seva audaç creativitat.

És prevista la presència de cobles i sardanistes, gegants, bestiari popular, diables, música tradicional, artesania...

La durada serà del 27 de juny a l'1 de juliol i del 4 al 8 de juliol.



Mor el compositor Jesús

Bosch i Codina



Aquest passat dijous, 4 de gener, va morir a Amer, la vila on residia, el compositor de sardanes i intèrpret de flabiol, contrabaix i trombó Jesús Bosch i Codina, als 95 anys d'edat.

Va actuar a les cobles Oriental d'Anglès, La Principal Amerense, Fonter's i La Principal d'Olot i va compondre una vintena de sardanes. Alguns dels seus títols són L'Aplec de Santa Brígida, Tamborinada d'estiu, La plaça Nova, Amer en festes, Recordant temps millors i l'obligada per a tible La iaia presumida.

Precisament el passat diumenge, 9 de juliol, el 55è Aplec d'Olot li va dedicar un homenatge.



El pelegrí de Tossa



Un any més, sortirà de Tossa de Mar, el dia 20, el pelegrí de Tossa, que anirà acompanyat d'una gran munió de gent, fins a la població de Santa Coloma de Farners, donant compliment a una promesa feta fa molts anys. La comitiva fa nit a Santa Coloma i l'endemà retorna a Tossa i començaran les festes.

A més d'aquesta celebració de caire religiós, hi tenen cabuda les sardanes. Ja el mateix dia 20 a Santa Coloma, a la tarda, esperant l'arribada s'interpreta una ballada. L'endemà, a Tossa, una cobla acompanya la processó, seguida de sardanes.



Concert a Olot



Les escoles de la ciutat d'Olot acudiran, dimarts dia 23, al Teatre Municipal, on la cobla La Principal d'Olot els oferirà un concert, a més de fer uns comentaris històrics sobre la sardana i explicar la funció i sonoritat de cada instrument de la cobla.