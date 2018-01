El bisbe Pardo reivindica l'actualitat i la importància dels casals d'estiu

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va destacar l'actualitat i la importància dels casals d'estiu en la vida dels infants i adolescents, malgrat els grans canvis ha experimentat l'oci i el lleure infantil en els darrers cent anys. I és que, segons va subratllar, infants, adolescents i monitors aprenen en aquests espais -com també en les colònies- a treballar en equip, a prendre iniciativa pròpia, a estimar la natura i a aprendre a reflexionar, entre altres valors. Pardo va participar ahir en la inauguració de l'exposició Als casals, l'estiu és diferent, organitzada per la Fundació Esplai Girona - Mare de Déu del Mont amb l'objectiu de commemorar el naixement d'aquest tipus d'educació en el lleure, que va sorgir ara fa un segle a partir d'un seminarista gironí i que des de llavors s'ha convertit en un model d'èxit al conjunt de Catalunya.

L'exposició, que es pot veure a la Casa de la Cultura, vol retre homenatge al món dels casals d'estiu, de manera que s'exhibeixen diferents fotografies, objectes i hi ha també una cronologia que mostra la seva evolució. El bisbe de Girona va voler mostrar el seu reconeixement i agraïment a totes les persones que han fet possible aquests casals, i va destacar que actualment continuen jugant un paper destacat en el món dels infants: «Els casals són d'ahir però també d'avui i de futur», va assegurar.

A la inauguració també hi va assistir la diputada de la Diputació de Girona Maria Àngels Planas, que va mostrar el seu «orgull» perquè la «denominació d'origen» dels casals ve de les comarques gironines. Planas va destacar el creixement del nombre d'infants que hi participen -l'any passat va créixer de 20.000 a 25.000 participants- i, a banda d'agrair la tasca de la Fundació, també va subratllar el paper que hi juguen les administracions. «Els casals no només serveixen perquè els pares puguin anar a treballar i els infants passin una bona estona, sinó que també fan una important funció pedagògica i educativa», va recordar. I en aquest sentit, va recordar que és en aquests espais, així com a les colònies, que petits i no tan petits aprenen a espavilar-se a la vida, tot fent-se el llit o aprenent a preparar-se el menjar.

Per la seva banda, el vicealcalde de Girona, Eduard Berloso, va recordar que educar no és només responsabilitat de l'escola, sinó que els valors que transmet la família juguen un paper primordial a casa i en el tmps de lleure. I és aquí, va subratllar, que prenen importància els casals, on els infants aprenen també a socialitzar-se i són educats amb valors de pau. Per això, va agrair a la Fundació la seva tasca per formar infants i educadors «a favor d'una societat més justa». Per la seva banda, el president de la Fundació, Pere Fanals, va agrair el suport de les institucions. Després de la inauguració de l'exposició, va tenir lloc una conferència a càrrec de Pere Soler i posteriorment una taula rodona.



Origen genuïnament gironí

El seu origen, genuïnament gironí, respon a l'obra del seminarista Jaume Moret, que l'any 1917 va iniciar al carrer del Sac de Girona les activitats estiuenques per als nens (inicialment les noies no hi participaven). Al principi, els seminaristes més joves recollien els infants als seus domicilis i els jocs i les sortides es complementaven amb la pregària. Més endavant, durant l'època de la Guerra Civil, les activitats de lleure es van aturar i no va ser fins al 1948 que es van reprendre. Amb el retorn de la democràcia, la Generalitat de Catalunya va assumir les competències dels casals d'estiu i, finalment, es van normativitzar. Avui, són una opció d'oci a l'estiu d'allò més estesa entre les famílies catalanes.