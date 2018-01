Les dones reivindicaran el seu pes en el cinema als premis Feroz

Els Premis Feroz 2018, que tindran lloc el proper dilluns, seran lliurats només per dones, actrius i directores del cinema espanyol, per tal de reivindicar el pes de la dona dins de la indústria cinematogràfica, segons van informar ahir els organitzadors de l'esdeveniment. D'aquesta manera, Isabel Coixet, Belén Rueda, Inma Cuesta, Leticia Dolera, Paula Echevarría, Rossy de Palma o Marian Álvarez seran alguns dels noms que aniran anunciant els guanyadors de cadascuna de les 19 categories entre cinema i sèries de televisió. En aquest context, assenyalen que «no són aliens a la realitat» i que per això assumptes com els abusos sexuals en el món del cinema o la reivindicació del paper de les dones en aquest àmbit, seran dos dels temes sobre els quals reflexionarà Julià López com a mestra de cerimònies. Així mateix, Rossy de Palma lliurarà el Premi d'honor, que en aquesta edició recau en l'actriu Verónica Forqué, que durant tota la seva carrera ha combinat el cinema i la televisió.